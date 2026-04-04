Video: Vollmond-Pokal

Am Gründonnerstagabend waren wir wieder für Euch und den Regionalsport im Einsatz. Wie immer im Auftrag für ewigen Fußball und Glückseligkeit.

Es stand bei den Freizeit-Kickern der „Hafen-Elf“ das Halbfinale im Feldschlösschen-Pokal auf dem Programm. Als Gegner dieser Partie gesellte sich Cossebaudes Zweite zum Tänzchen.

Wir hatten kurzfristig unser Kommen zugesagt und waren wie immer etwas vor der Zeit vor Ort. Die Sonne schien bei milden Temperaturen und wir waren gespannt, was uns der Abend so alles vor die Linsen schickt.

Da es im städtischen Planquadrat noch ein paar andere sportliche Events gab, waren die Erwartungshaltung an das Publikum nicht ganz so groß.

Die Fan-Gemeinde, der harte Kern allerdings näherte sich böllernder Weise bereits lange vor dem Spiel. Begleitet von schwarz-weißen Rauchschwaden zogen sie ins Stadion ein. Für Support war also gesorgt.

Das Stell-Dich-Ein mit Ball wurde 19.30 Uhr pünktlich angepfiffen. Die Sonne senkte sich und das Flutlicht ging an. Alles war angerichtet, für einen spannenden Fußballabend auf der Saalhausener in Dresden Löbtau.

Und wer hätte das gedacht. Die erwartete Zuschauerzahl vervierfachte sich und so musste man sogar während des Spiels Nachschub für die Fan-Versorgung beschaffen.

Wie viele Zuschauer am Ende vor Ort waren wissen wir nicht, da kein Eintritt genommen wurde. Die Stimmung war jedenfalls riesig. Gefühlt säumten mehr als 500 bis 600 Zuschauer den Platz.

Und die bekamen ein intensives Pokalspiel präsentiert. Nicht den ganz großen Sport. Manchmal eher robust und griechisch-römisch, aber dafür Leidenschaft pur.

Wir haben für Euch das Vollmond-Spektakel in ein paar kurzweiligen Minuten zusammengefasst. Alle wichtigen Szenen und Momente, die Entscheidungen und Torszenen. Natürlich auch wieder viele Stimme danach. Unser Kommentator Jon Becker hat dem Pokal-Finale seine Stimme geliehen und das Spielgeschehen professionell eingeordnet.

Wir wünschen Euch viel Spaß. Lehnt Euch zurück und holt schon mal das Popcorn raus.

Habt alle noch ein großartiges Osterwochenende. Bleibt schön sportlich. Geht’s raus und spielt Fußball oder schaut anderen dabei zu.

Am Ostermontag sind wir wieder in Freital im Einsatz. Schaut gern auch dort vorbei. In der Oberliga geht es gerade sehr spannend zu.