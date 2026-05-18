Video: Verlängerung im Dresdner Pokalfinale

Aller guten Dinge sind 3. Am Mittwoch in Torgau beim Nordsachsen Pokal. Am Freitag der Feldipokal und am Samstag das Finale im Stadtpokal Dresden. Tatort im Letzteren jeweils die Bärensteiner Straße.

Diesmal sollte es allerdings kein temporäres Fritz-Walter-Wetter geben, wie Tags zuvor. Stattdessen schönes mildes Fußballwetter.

Der Stadtverband war auch diesmal wieder voll im Einsatz. Mit Mann und Maus wurde das dreitägige Event gewuppt. An den Zapfhähnen und Bierwagen. Oder an den Grills, wo Bratwurst, Steak und Grillkäse sich auf dem Rost aalten, um dann in ein Brötchen eingebettet die Fangemeinde zu laben.

Die Stimmung war auch am Finalsamstag hervorragend. Um die ca. 650 zahlende Zuschauer sahen ein erst zäh anmutendes Pokalfinale, wo sich beide Mannschaften erst einmal neutralisierten. Viele hohe Bälle, wenig feines Füßchen.

Im letzten Drittel der Pokalpartie wurde es dann aber wesentlich spannender. Beide Mannschaften hatten sich offenbar in die ungewohnten Platzbedingungen eingespielt.

In der Verlängerung wurde sehenswerter Fußball gespielt und ein Besitzer für die Trophäe ermittelt. Wer seine „ Pokalsieger 2026“ - Trikots auspacken und anziehen durfte, erfahrt Ihr in unserer sportlichen Zusammenfassung.

Wir haben wieder die schönsten Momente und die besten Szenen auf und neben dem Spielfeld für Euch zusammengestellt. Natürlich mit viel Jubel und O-Tönen nach dem Spiel. Den Kommentar hat unser Sprecher Robert Rist beigesteuert.

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