Video- und Liveticker 12 Uhr: Veritas fodert Delay

Der achte Spieltag der Berliner Bezirksliga Staffel 2 hat alles: Spitzenreiter GW Neukölln will seinen Lauf fortsetzen, Delay Sports wankt, und Veritas lauert auf die große Chance. Doch während alle Augen auf Spandau gerichtet sind, mischt ein Außenseiter die Liga auf – BSV Heinersdorf, das Team von Trainer Paul Koste, hat nach dem Sensationssieg über Delay plötzlich Blut geleckt. Gelingt dem Underdog bei Spitzenreiter Neukölln die nächste Überraschung?
Kilian Kitta empfängt mit seiner Sparta-Elf den Tabellenzweiten, der nach dem 5:1 über Bosna im Flow ist. Trainer Martin Lorenz hat mit 17 Punkten und 27:11 Toren eine der torgefährlichsten Mannschaften der Liga geformt. Marienfelde überzeugt durch Tempo und Zielstrebigkeit – besonders Jan Bünger und Till Graupner (je 5 Tore) treffen regelmäßig. Sparta setzt dagegen auf Torjäger Luca Lescano (7 Tore) und den Heimvorteil. Für Marienfelde zählt nur ein Sieg, um Tabellenführer Neukölln weiter zu jagen.
Nach dem bitteren 0:6 in Neukölln braucht Wittenau eine Reaktion. Trainer Thomas Heyman fordert Kampfgeist und defensive Disziplin. Doch Edin Jukic und sein SV Bosna kommen mit Wut im Bauch nach der klaren 1:5-Pleite in Marienfelde. Die Bosna-Offensive um Esmir Salihović und Arouna Kankou (beide 5 Tore) ist brandgefährlich – und will zurück in die Spur. Wittenau dagegen muss punkten, um nicht tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen.
Das pure Abstiegsduell: Jonathan Lorenzi trifft mit seinem Traber-Team auf das punktlose Schlusslicht von Nico Legel. Für beide Mannschaften zählt nur ein Sieg. Roger Abdallah (5 Tore) ist Trabers Lebensversicherung, während Britz defensiv endlich stabil stehen muss – 27 Gegentore in sieben Spielen sprechen Bände. Verliert Britz erneut, droht der Anschluss endgültig verloren zu gehen.
Beide Teams kommen mit Rückenwind: Charlottenburg gewann 3:1 in Grünau, Lübars überraschte mit 3:1 beim VFB Berlin. Trainer Philip Preikschat setzt auf Ballsicherheit und Einsatz, Detlef Fitzek vertraut auf seinen Topstürmer Vincent Schareina (4 Tore in 3 Spielen). Ein Duell zweier formstarker Teams – taktisch, intensiv und offen bis zur letzten Minute.
Alle Augen auf Spandau: Veritas 96, geführt von Interimstrainer Abdul Aziz Fakhro, empfängt den schillernden, aber angeschlagenen Favoriten Delay Sports. Nach dem 0:2 gegen Heinersdorf wackelt die Influencer-Truppe um Kevin Pannewitz und Andreas Schild gewaltig. Topscorer Pascal Brossmann (13 Tore) und Zulu Ernst (10) müssen liefern, sonst wird’s ungemütlich. Veritas dagegen spielt befreit auf: Sebastian Ghasemi-Nobakht (9 Tore), Mehmet Aydin (7) und Gürkan Özkan (6) sind derzeit kaum zu stoppen. Ein Spiel mit Signalwirkung – für Veritas der Weg nach oben, für Delay vielleicht der Beginn einer echten Krise.
Das Spiel der Gegensätze: Tabellenführer gegen Überraschungsteam. Volkan Ergin führt Neukölln souverän an, 19 Punkte und 27:10 Tore sprechen eine klare Sprache. Doch Heinersdorf, gecoacht von Paul Koste, kommt mit breiter Brust – der 2:0-Erfolg über Delay war der Paukenschlag des Spieltags. Peer-Phillip Brendler (6 Tore in 4 Spielen) ist in Topform und will auch den Spitzenreiter ärgern. Neukölln setzt auf seine Offensive um N. Schyschka (9 Tore) und Florian Sander (6). Wenn Heinersdorf hier punktet, wäre das die nächste Überraschung – und ein echter Warnschuss an die Konkurrenz.
Henry Krüger hofft mit seiner Concordia auf den ersten Heimsieg. Mit David Ulm (6 Tore) hat er zumindest einen treffsicheren Stürmer. Der VfB von Maik Mann will nach dem 1:3 gegen Lübars Wiedergutmachung – Gino Gillmeister (6 Tore) soll die Offensive wieder in Schwung bringen. Wilhelmsruh kämpft ums Überleben, der VfB um den Anschluss zur Spitzengruppe – beide brauchen dringend Punkte.
Konrad Wanka und Christof Reimann stehen mit ihren Teams unter Druck. Der TSC siegte zuletzt 3:1 in Britz, Grünau verlor 1:3 gegen Charlottenburg. Beide liegen eng beieinander – ein echter Sechs-Punkte-Kampf. TSC-Torjäger Leon Heydorn (5 Tore) und Grünaus Lucian Grabowski (5) könnten den Unterschied ausmachen.
