Video: Tore, Blut & rote Karte!

Am vergangenen Fußballwochenende waren wir unterwegs in der Landesklasse Sachsen Ost. Hier sind in dieser Saison ziemlich interessante Paarungen anzutreffen. Eine davon hatten wir am Samstag vor der Kameralinse. Den Radeberger SV und den FV Eintracht Niesky in Radeberg.
Die Anreise war recht zügig absolviert. Die Richtung vertraut. Als wir eintrafen, spielte gerade die Radeberger Zweite gegen die Zweite des SV Helios. Es stand 0: 2. Auch dieses Spiel wäre etwas für unseren Kanal gewesen, denn am Ende stand es 5: 2 für die Gastgeber und keiner weiß so wirklich, warum Helios seine Führung abgab. Die Radeberger haben das Spiel jedenfalls auf beeindruckende Weise gedreht. Glückwunsch!
Nun durfte man gespannt sein, wie sich die 1. Herren des Radeberger SV durchsetzen. Immerhin, Niesky spielt wieder ganz vorne in der Tabelle mit. Keine Laufkundschaft also.
Dieser Nachmittag war auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten aus unserer Zeit, wo wir auch häufig die Spiele der Großenhainer filmten.
Die äußeren Rahmenbedingungen waren für alle Beteiligten und auch die Unbeteiligten großartig. Ein richtig strahlender sonniger Nachmittag, der uns veranlasste, zwischenzeitlich ein paar Stoffschichten abzulegen.
Für die beste Kameraperspektive hatte sich der Verein um ein Gerüst gekümmert. Der Gerüstbauer Otto –das ist die Firma mit dem Elefanten auf der Werbung– hatte uns einen mega Filmturm hingestellt. Mit Rampe, Treppe und sogar einem Dach. Mehr geht wirklich nicht. #Mr Gerüstbau!
Wir mussten zwar ein paar kleine Umbauten vornehmen, weil die Hauptkamera nebst Personal nicht zwischen Podest und Dach passte, aber das war schnell erledigt und los konnte es gehen.
Am Ende gab es einen klaren Sieger. Wir haben die besten Momente auf und neben dem Spielfeld wieder für Euch zusammengestellt. Alle Tore, Entscheidungen, Karten und die O-Töne nach dem Spiel.
Unser Sprecher, der Robert Rist, hat das Ganze wieder eingeordnet und kommentiert. Viel Spaß mit dem Video. Habt eine schöne Woche. Bleibt schön sportlich. Geht’s raus und spielt Fußball.