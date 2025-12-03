Video: SV Ramlingen-Ehlershausen siegt deutlich gegen den SVBV

Der SV Ramlingen-Ehlershausen hat am 19. Spieltag der Landesliga Hannover einen klaren Auswärtserfolg erzielt. Beim 6:1 in Bruchhausen-Vilsen setzte sich der Tabellenzweite früh durch und kontrollierte das Spiel über weite Strecken. Kebba Manneh prägte die Begegnung mit vier Toren und einer Vorlage, während die Gastgeber nur selten zu eigenen Chancen kamen. NAchfolgend ein YouTube-Video des SV Ramlingen-Ehlershausen vom Spiel: