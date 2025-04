VIDEO: Stimmen, Tore und Elfmeter-Szene aus Mahlsdorf

Was für ein Halbfinale im Berliner Landespokal! Vor rund 800 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz in Mahlsdorf lieferten sich der BSV Eintracht Mahlsdorf und der BFC Preussen ein packendes Duell, das an Spannung kaum zu überbieten war. Am Ende setzte sich Mahlsdorf nach Verlängerung mit 4:2 durch und steht damit im Finale. Im VIDEO unten alle sechs Tore und strittige Szenen (war es ein Elfmeter kurz vor Schluss der regulären Spielzeit?). Stimmen von Karsten Heine, Peter Köster und Justin Reichstein (alle Eintracht Mahlsdorf) und Pierre Seiffert (BFC Preussen)