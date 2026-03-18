Video: Stahl vs. Schicksal

Am vergangenen Sonntag betraten wir ein weiteres neues Terrain. Nach den großartigen Eindrücken in Zittau, waren wir erstmalig bei der Fortuna Chemnitz im Einsatz, die uns und unsere Kameras für die Sonntagspartie gegen Stahl Riesa dabeihaben wollte.

Dafür wurden wir sehr gastfreundlich empfangen und vor Ort unterstützt. Schnell war eine Kabine für uns gefunden, damit wir unser Equipment im Trocknen aufbauen konnten.

Die äußeren Rahmenbedingungen waren nicht ganz so schön wie tags zuvor in Zittau. Es war ein grauer verregneter Sonntag, den man normaler Weise lieber auf der Couch verbringt.

Kaum war die Ausrüstung montiert, mussten wir auch schon hurtigen Schenkels zur Straße sporteln, um den Mannschaftsbus der Riesaer einzufangen.

Gespielt wird bei der Fortuna auf weichem grasgrünen Kunstrasengeläuf. Das Spiel wurde pünktlich 15.00 Uhr angepfiffen. Zu dieser Zeit hatte es dann auch schon aufgehört zu regnen.

Die Chemnitzer mit der Schicksals- und Glücksgöttin im Namen brauchen dringend Punkte. Hier geht es um den Klassenerhalt. Bei Riesa läuft es hingegen richtig gut.

Der Gastgeber startete sehr souverän und landete nach wenigen Spielminuten den ersten Treffer und ließen die Nudelstädtler erst einmal etwas alt aussehen.

Ob die stählernen Gäste noch mehr zugelassen haben und wie das Sonntagsspiel ausging, lösen wir in unserem Video auf.

Alle Tore, die besten Momente, Entscheidungen und Karten, sowie die Stimmen nach dem Spiel, haben wir wieder in ein paar kurzweilige Minuten gepackt. Kommentiert und eingeordnet hat das Spiel unser Sprecher Jon Becker.

Viel Spaß beim Zuschauen. Lasst gern einen Kommentar da. Ein Hype, ein Like.

Habt eine schöne Woche. Bleibt schön sportlich. Geht’s raus und spielt Fußball oder schaut anderen dabei zu.

Bis bald. Euer TEAM Rabenfront