Video: Stahl-Legendentreffen am Burgwartsberg von Team Rabenfront · Heute, 19:16 Uhr · 0 Leser

Am vergangenen Fußballsamstag ist TEAM Rabenfront dem Lockruf des Burgwartsberges gefolgt. Im ewiglichen Hauptquartier der Zweiten des FC Freital, der früheren Residenz von Stahl Freital, wurde die stählerne Elf aus der Nudelstadt Riesa erwartet.



Beide Mannschaften haben bisher eine insgesamt durchwachsene Saison hinter sich, aber stehen weitestgehend stabil.





Der Nachmittag am Burgwartsberg hatte Einiges aufzubieten. Natürlich einen Traum von einem Fußballwetter. Postkartenkulisse aus stahlblauem Himel mit Schäfchenwölkchen sowie dem wohl grünsten Rasen überhaupt. Den hatte man aufwendig und hingebungsvoll hergerichtet. Einfach malerisch schön das Ganze.



Auch hinter oder neben dem Spielgeschehen war richtig was los. Das 3. Stahl-Legendentreffen mit vielen bekannten Gesichtern, die ihre ganz eigene Fußballgeschichte geschrieben haben.



