Video: Stahl-Legenden am Burgwartsberg

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Am vergangenen Fußballsamstag ist TEAM Rabenfront dem Lockruf des Burgwartsberges gefolgt. Im ewiglichen Hauptquartier der Zweiten des FC Freital, der früheren Residenz von Stahl Freital, wurde die stählerne Elf aus der Nudelstadt Riesa erwartet.
Beide Mannschaften haben bisher eine insgesamt durchwachsene Saison hinter sich, aber stehen weitestgehend stabil.
Der Nachmittag am Burgwartsberg hatte Einiges aufzubieten. Natürlich einen Traum von einem Fußballwetter. Postkartenkulisse aus stahlblauem Himel mit Schäfchenwölkchen sowie dem wohl grünsten Rasen überhaupt. Den hatte man aufwendig und hingebungsvoll hergerichtet. Einfach malerisch schön das Ganze.
Auch hinter oder neben dem Spielgeschehen war richtig was los. Das 3. Stahl-Legendentreffen mit vielen bekannten Gesichtern, die ihre ganz eigene Fußballgeschichte geschrieben haben.
Leider ist TEAM Rabenfront an diesem Drehtag noch immer inkomplett, da Kamerafrau Caroline sich noch weiter erholen muss. Für die vielen Genesungswünsche hier einmal ganz liebe Grüße und ein großes Dankeschön zurück.
Nicht desto trotz, war am Ende alles wie immer im Kasten, auch wenn es für einen allein ein ziemlicher Aufwand ist. An dieser Stelle ein Dankeschön für die Unterstützung vor Ort.
Jetzt aber, Popcorn raus und einmal zurücklehnen. Die besten Momente auf und neben dem Spielfeld. Alle Tore und Entscheidungen. Siegerjubel und O-Töne. Kommentiert und eingeordnet, von unserem Sprecher Robert Rist.
Wir wünschen Euch viel Spaß mit diesem Sportbericht aus Freital. Vielen Dank für Euer Feedback. Habt noch eine schöne Woche und bleibt weiter sportlich. Geht’s raus und spielt Fußball oder schaut anderen dabei zu.