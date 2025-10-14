VIdeo: Stadtoberliga Kracher an der Malterstraße

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Auch wenn man kein Langschläfer ist. Sonntag früh um 7.00 Uhr aufzustehen, um rechtzeitig an den Drehort zu gelangen. Die Anstrengung vom Drehtag zuvor noch in den Gliedern.
Dass muss Liebe sein. Stimmt, die Liebe zum Fußball und zu dem was wir tun.
Kurz vor 9 Uhr kamen wir in der Malterstraße am vergangenen Sonntag in Löbtau an. Wir waren sogar die Ersten. Das Stadion der Spielgemeinschaft Dresden Löbtau 1893 lag noch ganz verschlafen da. Außer ein paar argwöhnenden Raben, nichts.
Der Herbst zeigte sich von seiner romantischen Seite. Buntes Laub, was der Wind von den Bäumen wehte und was sich überall dekorativ verteilte. Frische Morgenluft, die guttat. Noch einmal tief durchatmen, bevor es losgeht. In aller Ruhe das Equipment vorbereiten und die Stille genießen.
Die berühmte Ruhe vor dem Sturm. Dass es in weniger als 2 Stunden ordentlich zur Sache gehen würde, daran bestand bei dieser Paarung keinerlei Zweifel.
SpVgg. Löbtau gegen Wacker Leuben. Mehr muss man dazu nicht sagen. Zwei Mannschaften, die ganz oben im Klassement mitspielen und sich große Ziele gesteckt haben. Glühende Vertreter dieser Sportart. Zweikampfstark und oft auch treffsicher.
Der Vormittag versprach also spannend zu werden. Davon angezogen säumten pünktlich vor Spielbeginn zahlreiche Zuschauer und Fans die Ränge.
Und die sahen ein unterhaltsames kurzweiliges Duell in 2 Akten um Punkte in der Liga.
Am Schluss der Partie war ein Sieger ermittelt. Wer am Ende Grund zum Jubeln hatte, lösen wir wie immer für Euch auf.
Wir haben die besten Momente auf und neben dem Platz, die Tore und Entscheidungen, natürlich die O-Töne danach und jede Menge Informationen für Euch zusammengestellt. Unser Sprecher, der Robert Rist, hat dem Spiel seine Stimme verliehen und für uns eingeordnet.
Viel Spaß mit dem Video. Es gibt diesmal wieder auch etwas Diskussionsstoff. Wir sind gespannt auf Eure Meinung.
Habt eine schöne Woche und bleibt schön sportlich. Geht’s raus und spielt Fußball oder schaut anderen dabei zu.