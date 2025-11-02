Video: Spitzenspiel gefällig?

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ein Fußball-Derby am Reformationstag ist hoffentlich kein Sakrileg. In jedem Fall war der vergangene Freitag, der perfekte Tag für ein Heimspiel beim SC Freital.
Ein wunderbarer Herbsttag. Perfektes Fußballwetter. Und ein spannendes Gäste-Team. Der FSV Budissa Bautzen stand nämlich auf dem Plan.
Diese vielversprechende Partie versprach auch bereits im Vorfeld zum Zuschauer-Magneten zu werden. Ein Feiertag. Kein Dynamospiel und wenig sonstige sportliche Konkurrenz. Und das herrliche Wetter natürlich.
Mit über 750 Zuschauern wurden die Erwartungen sogar übertroffen. An der Eintrittskasse hatte sich eine lange Schlange gebildet, die auch nach Anpfiff schien, nicht enden zu wollen.
Entsprechend war natürlich die Stimmung in der WGF Arena im Stadion des Friedens. Gut gelaunte Fans und Zuschauer wurden für ihr Kommen mit einem hochklassigen und spannenden Oberliga-Spiel belohnt und mit Bratwurst sowie frisch Gezapften bewirtet.
Wir waren auch gespannt auf dieses Spiel. Der SC Freital grüßt aktuell von der
Tabellenspitze. Aber auch die Elf aus der Senfstadt hat derzeit einen guten Lauf und hat sich in der Vergangenheit als Herausforderung für die Freitaler erwiesen.
Wir haben auf den Wettstreit um Ball, Tore und Punkte, wie immer die Kameras draufgehalten und für Euch die besten Momente zusammengefasst. Die schönsten Momente, wieder trefflich kommentiert von unserem Kommentator Jon Becker.
Wir wünschen Euch viel Spaß beim Zuschauen und Freuen uns auf Eurer Feedback.
Habt noch einen schönen Wochenausklang und einen guten Start in die neue Woche. Bleibt schön sportlich. Geht’s raus und spielt Fußball oder schaut anderen dabei zu.