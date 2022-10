Video: Spannung, Spiel und keine Schokolade

Wir sind zurück auf unserem Kanal. Nach einer kurzen Zwangspause kehren wir nun an die bekannten Tatorte zurück. Wobei das TEAM Rabenfront zunächst erst einmal nur als One-Man-Show auftreten konnte. Ab dem kommenden Drehwochenende werden wir aber wieder vollzählig sein. Am Samstag ging es um die Partie zwischen dem FC Freital und dem VfB 1921 Krieschow. Der Gastgeber Freital hat zuletzt geschwächelt und brauchte wieder ein Erfolgserlebnis . Am Schluss gab es einen ziemlich klaren Sieger. Das lassen wir einfach mal so stehen. Bei der Auswertung der Ergebnisse mit Trainern und Spielern am Ende erhielt ich sogar sehr professionelle Unterstützung durch den Stadionsprecher Gregor Flathe, der mir sehr behilflich war, für Euch auch wieder die O-Töne zum Spiel einzufangen.

Kommentiert wird unsere sportliche Zusammenfassung von unserem Robert Rist. Viel Spaß bei spannenden und kurzweiligen Fußballminuten. Eine sonnige herrliche Herbstwoche. Lüften ist das neue Heizen. Sperrt alles auf und genießt vielleicht noch mal den einen oder anderen lauschigen Abend. Bis bald, Euer TEAM Rabenfront.