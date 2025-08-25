Video: Sonne, Sturm und Gold im „Stadion Am Heiligen Grund“

Am vergangenen Samstag waren wir wieder für Euch unterwegs. Diesmal in der Landesklasse Mitte. Und zwar in Meißen im Stadion „Am Heiligen Grund“ beim Meißner SV 08.

Erste Materialien für die geplanten anstehenden Restaurierungsarbeiten liegen schon da. Eine neue leuchtend blaue Tartanbahn ziert den Platz bereits. Hier schaut man also auf eine rosige Zukunft.

Auch wenn die Sportanlage ein wenig vom Zahn der Zeit angeknabbert aussieht, die Spielwiese hier ist wunderschön gelegen.

Der 1908 gegründete Verein, blickt auf eine lange Tradition zurück. So wie die ganze Stadt Meißen und ihre Umgebung. Mag die Stadt heute eine Nebenrolle haben, wenn auch eine ganz großartige, aber geschichtlich gesehen, ist Meißen für Sachsen von großer Bedeutung gewesen. Nicht zuletzt wurde Sachsen durch das Meissner Porzellan in der ganzen Welt berühmt.

Wir haben herrliche Impressionen um das Sportgelände einfangen können. Ein Idyll, wie Ihr uns sicherlich zustimmen werdet.

Als wir ankamen, bekamen wir dankbarerweise einen guten Stellplatz und eine Kabine bereitgestellt. Es stellte sich heraus, dass dies ein Segen werden sollte. Kaum hatten wir das Equipment nämlich untergestellt, zog ein dichtes Regenband durch das Stadion.

Zu Gast bei den Meißnern an diesem stürmischen Nachmittag, war die Elf aus Gröditz. Keine Laufkundschaft, sondern eine Herausforderung, wie sich im Verlauf des Spieles zeigen sollte.

Ob die Mannschaften hier Geschichte schreiben und ob für die Meißner hier trotzdem Punkte zu holen waren, lösen wir mit unserem Video für Euch auf. Macht Euch auf was gefasst.

Porzellan wurde nicht zerschlagen, aber es war ein richtig spannendes Spiel. Ein richtiger „Uffräscher“ zu gut sächsisch.

Unser Sprecher der Robert Rist hat diesmal wieder das Spiel kommentiert.

Viel Spaß beim Zuschauen und Kommentieren. Wir freuen uns über jedes Feedback.

Habt eine schöne Woche. Wir sind am kommenden Wochenende wieder zurück. Bleibt schön sportlich. Geht´s raus und spielts Fußball.