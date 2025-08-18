Video: Sommernacht`s Ball

Der Fußball ist zurück und wir sind es natürlich auch. Die ersten sportlichen Impressionen der neuen Saison haben wir Euch schon auf die Endgeräte gebeamt.



Am vergangenen Freitag ging es schon wieder weiter für uns. Da waren wir in Mochau, einem kleinen Ort bei Döbeln am Start.

Hier hatten wir am 19. Mai dieses Jahres bereits das Lokal-Derby zwischen dem SV 50 Traktor Mochau und dem Döbelner SC für die Nachwelt festgehalten.

Eine Neuauflage dieser Paarung gab es wie gesagt am letzten Freitag. Auch das wollten wir nicht verpassen und vor allem wollte uns der Verein wieder dabeihaben. Das letzte Mal hatten wir ganz offenkundig Glück gebracht. Der Gastgeber konnte mit einem 3 zu 1 Sieg gegen den Lokalrivalen brillieren.



Wir waren gespannt und angenehm aufgeregt. Gegen 15 Uhr sind wir in Dresden nach Feierabend gestartet und zirka eine Stunde später an diesem herrlichen gastfreundlichen Ort eingetroffen.

Neben dem Derby und einem wehmütigen Abschied von einem beliebten Teammitglied stand auch eine Geburtstagsparty an.



Der Verein feierte dieses Wochenende nämlich sein 75. Jubiläum. Deswegen herrschte schon rege Betriebsamkeit, als wir ankamen. Es gab jede Menge zu tun. Kein Problem für den engagierten Fußballverein.

Erste Verkaufsbuden füllten sich mit Leben. Der Grill wurde angefeuert. In den Getränkewagen war man schon fleißig am Zapfen.



Das Spiel war für 18.30 Uhr angesetzt. Es wurde ein großer Zuschauerzustrom erwartet. Beim letzten Mal waren es knapp 600. Das wollte man auf jedem Fall toppen und einen neuen Zuschauerrekord aufstellen.

Die Rahmenbedingungen waren perfekt. Es war sonnig, lauschig und alles bestens vorbereitet. Für die Hauptkamera war wieder ein Gerüst installiert. Für unser leiblich Wohl ebenso gesorgt.

Ob der Verein einen neuen Zuschauerrekord aufstellen konnte und ob die Mannschaft den Vereinsgeburtstag mit einem Heimsieg gegen Döbeln vergolden konnte, erfahrt Ihr in unserem Video.



Wir haben die besten Szenen auf und neben dem Spielfeld, alle Tore und die Stimmen nach dem Spiel, für Euch in ein paar kurzweilige Videominuten gepackt. Unser Sprecher, der Robert Rist, hat das Geschehen kommentiert und für uns eingeordnet.

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Zuschauen und eine großartige Woche. Geht´s raus und spielt Fußball oder schaut anderen dabei zu. Und immer schön sportlich bleiben.



Bis bald, Euer TEAM Rabenfront