Video: Sommer, Sonne, Meisterschale!

Die Rahmenbedingungen waren optimal. Schönes Fußball-Party-Wetter und eine kurze Anfahrt, denn der Drehort lag gerade mal 8 Autominuten entfernt.



Die FSG Wacker 90 Dresden-Leuben e.V. veranstaltete nämlich ein zünftiges Fußball-Familien-Fest. Fußballturniere, das letzte Heimspiel der 1. Männer dieser Saison, eine ausgelassene Sommer-Party und dafür gab es reichlich Gründe.





Zum einen war der Lokalrivale vorerst ein letztes Mal zu Gast. Die SV Eintracht Dobritz 1950 e.V.. Ein Derby, ein Abschiedsspiel, denn diese Paarung wird es zumindest im Ligabetrieb erst einmal nicht mehr geben.Wacker Leuben verlässt die Stadtoberliga in Richtung Landesklasse. Dafür wünschen wir schon mal viel Erfolg und drücken die Däumchen für einen maximalen Start.Die FSG Wacker 90 Dresden-Leuben e.V. ist aber nicht nur Meister geworden, sondern konnte sich in dieser Saison gleich 2 Pokale sichern. Im Januar gingen die leubener Jungs als Gewinner des 11. Feldschlößchen Hallenmasters hervor. Im Mai dieses Jahres holten sie sich dann auch noch den Stadtpokal.Mit diesem Triple hat sich Wacker Leuben ein bislang einmaliges Denkmal in der dresdner Vereinsgeschichte im Fußball gesetzt und darf stolz sein. Und das waren sie auch.Das Derby wollte man natürlich auch noch gewinnen. Es ging um nichts mehr Bewegendes im Klassement, aber natürlich um die Ehre.Ob das Krönchen des Tages auch auf die wackeren Häupter gesetzt werden konnte, lösen wir für Euch in ein paar ziemlich spannenden Fußballmomenten auf. Seit wie immer gespannt, denn Dobritz ging gleich mal direkt in Führung. Mehr wird nicht verraten. Wie es weiter geht, seht selbst.Die schönsten Fußballmomente des Tages, die besten Szenen, alle Tore und Entscheidungen, Siegestaumel und Jubel sowie die Stimmen nach dem Spiel. Kommentiert von unserem Sprecher Robert Rist.Wir wünschen Euch viel Spaß mit dem Video. Lasst gern ein Kommentärchen da, ein Like, ein Hype und abonniert gern den Kanal, um kein Spiel zu verpassen.Habt noch eine schöne sonnige Woche. Bleibt immer schön sportlich. Geht’s raus und spielt Fußball oder schaut anderen dabei zu.Euer TEAM Rabenfront.