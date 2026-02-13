Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Video-Show: Rassismus-Eklat offenbart Lücke in HFV-Regeln
Ein Rassismus-Eklat führt in Wiesbaden zum Spielabbruch – und rückt das Regelwerk des Hessischen Fußball-Verbands in den Fokus +++ Warum? Die ganze Story hier bei Kreisliga Royal!
von Benedikt Palm · Heute, 12:41 Uhr · 0 Leser
Ein Urteilsspruch in Wiesbaden sorgt für Kopfschütteln bei den Vereinen. – Foto: markara/stock.adobe
Wiesbaden. Dieses Urteil macht viele im Amateurfußball fassungslos. Ein Spiel wird wegen mutmaßlicher Affenlaute aus dem Publikum abgebrochen. Der Rassismus wird vom Gericht sogar als erwiesen angesehen. Und trotzdem werden am Ende der Mannschaft drei Punkte zugesprochen, deren Zuschauer einen Spieler rassistisch beleidigt haben sollen. Damit offenbart der Hessische Fußball-Verband in seinen Regeln eine Lücke, die dem eigenen Kampf gegen Rassismus Steine in den Weg legt. Wir erzählen euch die ganze Geschichte, jetzt in der Video-Show Kreisliga Royal.