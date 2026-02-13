Video-Show: Rassismus-Eklat offenbart Lücke in HFV-Regeln

Ein Urteilsspruch in Wiesbaden sorgt für Kopfschütteln bei den Vereinen. – Foto: markara/stock.adobe

Wiesbaden. Dieses Urteil macht viele im Amateurfußball fassungslos. Ein Spiel wird wegen mutmaßlicher Affenlaute aus dem Publikum abgebrochen. Der Rassismus wird vom Gericht sogar als erwiesen angesehen. Und trotzdem werden am Ende der Mannschaft drei Punkte zugesprochen, deren Zuschauer einen Spieler rassistisch beleidigt haben sollen. Damit offenbart der Hessische Fußball-Verband in seinen Regeln eine Lücke, die dem eigenen Kampf gegen Rassismus Steine in den Weg legt. Wir erzählen euch die ganze Geschichte, jetzt in der Video-Show Kreisliga Royal.

