Video-Show: Mit Millionen-Fusion in die Regionalliga?
Der Wille ist da, die Infrastruktur nicht: Fusioniert der SV Hummetroth für den Regionalliga-Aufstieg mit einem weiteren Millionärs-Club? +++ Die Hintergründe jetzt in der Video-Show Kreisliga Royal!
von Franziska Donauer · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Hummetroth schmiedet Fusions-Pläne, um den Traum von der Regionalliga realisieren zu können. – Foto: Joaquim Ferreira (Archiv)
Hummetroth. Im Amateurfußball gibt es nicht viele Clubs, die so polarisieren wie der SV Hummetroth. Seit vier Jahren Daueraufsteiger, groß geworden durch den millionenschweren Mäzen Stefano Trizzino. Auch in der Winterpause wird es nicht gerade stiller um den Hessenligisten. Stattdessen ist im Gespräch, dass Hummetroth vor einer Fusion mit dem SV Pars Neu-Isenburg steht, die den Aufstieg in die Regionalliga möglich machen soll. Das Kuriose: Auch hinter Neu-Isenburg steht ein Self-Made-Millionär, der sich vor ähnlichen Problemen sieht wie Hummetroth-Vorsitzender Trizzino.
Wie könnte so eine Fusion aussehen? Wie wahrscheinlich ist sie? Und was würde sie sportlich bedeuten? Das klären wir in der Video-Show Kreisliga Royal!