Video: Schiebock zeigt Zähne

„…, dass darf wohl nicht wahr sein…“, hat nicht nur Roli am Terrassenufer, sondern auch die Kamerafrau für die Seitenlinie toniert. Aber es ist, wie es ist, die Sommerpause ist vorbei und alles schaut wieder auf die grünen Plätze. TEAM Rabenfront ist wieder mit den Kameras vor Ort, um den Lokalsport zu begleiten.



Spannung vielerorts. Unsere Dynamos haben ihr erstes Heimspiel schon mal direkt vergeigt. Aber die Saison ist noch jung und lang. Kein Grund also zur Sorge. Wir drücken weiter die Daumen und glauben an die Jungs in Schwarz-Gelb.



Am vergangenen Freitag waren auch der SC Freital zu Hause am Start. Derby-Zeit.



Zu Gast war der FV 08 aus Bischofswerda. Die Bilanz in der Vergangenheit aus Sicht der Freitaler gut. Immerhin war auch das erste Auswärtsspiel gegen Grimma eine Woche zuvor auf das Punktekonto der Freitaler gegangen. Die Brust geschwellt. Das Team ganz offensichtlich gut aufgestellt.



Natürlich hatten auch die Jungs aus Bischofswerda ihre Hausaufgaben gemacht. Wie gut, sollten die kommenden 90 Minuten plus Nachspielzeit zeigen.



Die Rahmenbedingungen waren für alle richtig gut. Nach den verregneten Wochen gibt es gute Aussichten auf lauschige Sommertage und Abende. So auch an jenem Freitagabend. Angenehm und unaufdringlich. Eben schön.



Die Zuschauerränge in der WGF Arena in Stadion des Friedens waren richtig gut gefüllt. Die Sommerpause hat offenkundig gutgetan und wieder Lust auf Fußball in der Region hervorgebracht. Um die 600 Zuschauer waren gekommen. Das war richtig cool.



Die beiden Teams wechselten sich auf dem Rasen ab und hielten sich spieltechnisch die Waage. Mal kam mehr von den Freitalern unter der Leitung von Christopher Beck, mal war die Elf von Frank Rietzschel am Drücker. Am Ende war eine Mannschaft dann doch besser und es wurde ein Sieger ausgelobt.



Achtung, was für das Phrasenschwein: Es gewinnt eben immer der, der die Tore macht.



