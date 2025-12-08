Video: Sachsens Glanz und Preußens Gloria

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der Fußballsamstag am vergangenen Wochenende stand in Freital unter keinem so guten Stern.
Alles fing schon mal damit an, dass das Spiel nicht planmäßig angepfiffen wurde. Rein in die Kabine, raus aus der Kabine und wieder rein und wieder raus. Da kann die Körperspannung schon mal in sich zusammenfallen.
Der Grund: Spieler beider Mannschaft und die Schiedsrichter waren von der Bespielbarkeit des Platzes zunächst gar nicht überzeugt. Eine weitere Institution sollte zur Begutachtung des Feinfrostrasens hinzugezogen werden.
Die Anreise hätte aber zu lange gedauert.
Mit einer halben Stunde Verzögerung konnte es schlussendlich losgehen.
Eine einfache Partie würde das Spitzenduell von Hause aus schon mal nicht werden. Das war bereits im Vorfeld klar. Der preußische Gegner glänzt vor allem mit einer ziemlich stabilen Abwehr und ist der direkte Verfolger der Freitaler in der Tabelle.
Die frostigen Winterspiele wurden von ca. 220 Zuschauern begleitet. Am Ende wurde das Spiel durch einen vielleicht oder vielleicht auch nicht, strittigen Elfmeter entschieden.
Welche der beiden Spitzenmannschaften den Ball in die Maschen versenkte, erfahrt Ihr in unserer sportlichen Zusammenfassung. Wir haben die besten Momente für Euch eingefangen. Unser Sprecher, der Robert Rist, hat das Spiel kommentiert und eingeordnet.
Wir wünschen Euch viel Spaß mit dem Video. Habt noch eine schöne Woche. Bleibt schön sportlich. Geht’s vor allem raus und spielt Fußball oder schaut anderen dabei zu. Im Moment gehen die Temperaturen auch erst einmal wieder rauf, so dass der Aufenthalt im Freien nicht ganz so frostig ist.