Video: Sachsens Glanz und Preußens Gloria

Der Fußballsamstag am vergangenen Wochenende stand in Freital unter keinem so guten Stern.

Alles fing schon mal damit an, dass das Spiel nicht planmäßig angepfiffen wurde. Rein in die Kabine, raus aus der Kabine und wieder rein und wieder raus. Da kann die Körperspannung schon mal in sich zusammenfallen.

Der Grund: Spieler beider Mannschaft und die Schiedsrichter waren von der Bespielbarkeit des Platzes zunächst gar nicht überzeugt. Eine weitere Institution sollte zur Begutachtung des Feinfrostrasens hinzugezogen werden.

Die Anreise hätte aber zu lange gedauert.