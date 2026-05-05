Video: Rote Karten, 2x Elfmeter & 10 Tore-Wahnsinn von Team Rabenfront · Heute, 20:16 Uhr · 0 Leser

Auch am Sonntag ging es bei uns schon wieder weiter. Sportlicher Frühschoppen bei Wacker Leuben. Punkt 9 Uhr fanden wir uns ein, denn 11 Uhr war bereits der Anpfiff zu erwarten.



Mit den Gästen, dem TSV Rotation Dresden, stand eine ziemlich spannende Partie auf dem Programm.





Die Rahmenbedinungen waren großartig. Strahlend blauer Himmel, bei Sonne satt. Dazu noch die malerischen Aussichten aus grünenden und blühenden Elbhängen im Hintergrund mit Fernsehturm. Mit den voll entfalteten Fliederbüschen rund um das Stadion, einfach insgesamt eine wunderbare Frühlingskulisse.



Wacker Leuben war klarer Favorit an diesem Spieltag.

Die Selber-Elf führt aktuell die Tabelle in der Kreisoberliga Dresden an. Die Rotation bewegt sich auf dem 5. Rang und muss an diesem Tag auf die Gebrüder Schulz und verzichten. Der eine verletzt, der andere gesperrt. Also keine guten Aussichten, dem Gastgeber die Favoritenrolle zu entreißen. Oder vielleicht doch? Seht selber.



