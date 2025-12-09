Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Video: Ramlingen-Ehlershausen verkürzt den Abstand zum Spitenreiter
Der SV Ramlingen-Ehlershausen hat den Abstand zur Tabellenspitze der Landesliga Hannover verkürzt. Nach dem deutlichen 5:1-Erfolg gegen den Vorletzten HSC BW Schwalbe Tündern liegt das Team von Trainer Philipp Rockahr nur noch sechs Punkte hinter Spitzenreiter SC Hemmingen-Westerfeld und hat zudem eine Partie weniger absolviert. Gegen die Mannschaft aus dem Hamelner Vorort setzten sich die Hausherren klar mit 5:1 durch und untermauerte ihre gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen zur Oberliga. Hier könnt ihr euch ein Video vom Spiel anschauen.