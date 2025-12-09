 2025-12-03T05:51:34.672Z

Spielbericht
Video: Ramlingen-Ehlershausen verkürzt den Abstand zum Spitenreiter

SV Ramlingen-Ehlershausen – HSC BW Schwalbe Tündern 5:1

Der SV Ramlingen-Ehlershausen hat den Abstand zur Tabellenspitze der Landesliga Hannover verkürzt. Nach dem deutlichen 5:1-Erfolg gegen den Vorletzten HSC BW Schwalbe Tündern liegt das Team von Trainer Philipp Rockahr nur noch sechs Punkte hinter Spitzenreiter SC Hemmingen-Westerfeld und hat zudem eine Partie weniger absolviert. Gegen die Mannschaft aus dem Hamelner Vorort setzten sich die Hausherren klar mit 5:1 durch und untermauerte ihre gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen zur Oberliga. Hier könnt ihr euch ein Video vom Spiel anschauen.

