Video: Ramlingen-Ehlershausen verkürzt den Abstand zum Spitenreiter

Der SV Ramlingen-Ehlershausen hat den Abstand zur Tabellenspitze der Landesliga Hannover verkürzt. Nach dem deutlichen 5:1-Erfolg gegen den Vorletzten HSC BW Schwalbe Tündern liegt das Team von Trainer Philipp Rockahr nur noch sechs Punkte hinter Spitzenreiter SC Hemmingen-Westerfeld und hat zudem eine Partie weniger absolviert. Gegen die Mannschaft aus dem Hamelner Vorort setzten sich die Hausherren klar mit 5:1 durch und untermauerte ihre gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen zur Oberliga. Hier könnt ihr euch ein Video vom Spiel anschauen.