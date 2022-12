Video: Polarexpress in Freital

Eine interessante Hinrunde in der Saison 2022/2023 geht ihrem seligen Ende entgegen. Nicht alle Vereine konnten und können aufgrund der aktuellen Wetterlage, ihre letzten Hinrundenspiele absolvieren. Der SC Freital konnte.

Am Samstag, den 11. Dezember, im Johannes-May-Stadion Freital Hainsberg, stellten sich die Freitaler noch einmal auf dem heimischen Geläuf einem starken Gegner. Angereist mit Fan-Base, der FC Einheit Wernigerode. Ebenfalls noch nicht so lange in der Oberliga dabei.

Die Spielbedingungen in Freital auch wieder suboptimal. Dezember eben. Väterchen Frost ist auf Deutschlandbesuch und gedenkt wohl auch noch ein wenig zu verweilen. Diesmal wurden wir allesamt während des Spiels eingepudert. Zwar sanft, aber kontinuierlich.

Eine ausgelassene Stimmung und eine rassige Partie, heizten neben Glühwein und anderen prozentigen Getränken, die Zuschauer ordentlich auf. Ca. 120 waren immerhin gekommen. Der FC Wernigerode war sogar in Begleitung eines Männerchores angereist. Und so wurde aus dem trübtassigen Nachmittag, ein gelungener Stadionbesuch.

Was die Freitaler daraus zu machen verstanden und ob man nun ganz sicher das kleine Formtief überwunden hat, oder in den Gästen aus Wernigerode seinen Meister fand, lösen wir in unserem Sportbericht auf. Den Kommentar steuerte wieder unser Sprecher Adrian Leyser bei.