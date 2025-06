Video: Pokalwahnsinn vor 1650 Zuschauer

Das Finalticket hatten sich der SV Lichtenberg und der SC 1999 Altmittweida erspielt. Beide Mannschaften wurden als ziemlich gleichwertig eingeschätzt und so war es nicht so leicht im Vorfeld irgendeine Prognose abzugeben. Von der Bedeutung solcher Einschätzungen für das tatsächliche Geschehen mal ganz abgesehen.

Eine ebenso unterhaltsame Spielzusammenfassung erwartet Euch auch mit diesem Beitrag. Die Stimmung war einfach gigantisch, was nicht zuletzt den großartigen Supportern beider Mannschaften zu verdanken war.

Anstelle der erwarteten 800 Zuschauer, waren es am Ende über 1.600 Fußballbegeisterte. Damit ein neuer Rekord in der Zuschauerzahl für ein Kreispokal-Finale.

Nach den unrühmlichen Wetterkapriolen am Sonntag, war das leicht durchwachsene Klima am Montag geradezu eine Schönwetterfront. Zumindest blieben wir soweit trocken, wenn man von der Bierdusche während des Interviewers nach dem Spiel einmal absieht.

Wir haben Euch die besten Szenen dieser spannenden und unterhaltsamen Pokal-Partie zusammengestellt. Alle 7 Tore, alle Entscheidungen, die wichtigsten und schönsten Momente auf dem Spielfeld und in den Zuschauerrängen sowie die Stimmen nach dem Spiel.

Für uns geht es auch am kommenden Wochenende weiter im Pokalfieber. Am Samstag den 14. Juni 2025 darf die SC Einheit Bahratal in Markersbach das Finale SV Glashütte und dem VfL Pirna-Copitz II ausrichten. Das wird mit Sicherheit ein großartiges Event bei einem engagierten Gastgeber.