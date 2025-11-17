Video: Pokalschreck mit hochlegierter Stahlabwehr

Das zurückliegende Wochenende stand vor allem im Zeichen des Sachsenpokals. Es ging konkret um den Einzug ins Viertelfinale. Wir waren anlässlich dessen in Riesa gebucht und waren wirklich richtig gespannt. Als Gegner wurde hier der Bischofswerdaer FV erwartet. Und natürlich auch jede Menge Zuschauer und Fans.

Die beiden sympathischen Achtelfinalisten kommen in der Paarung nicht allzu oft vor. Für die Schiebocker ist eine Begegnung mit der stählernen Truppe auch nicht gerade die Erfolgsgeschichte schlechthin. Aber der Trainer des BFV 06 war trotzdem zuversichtlich. Die jungen Wilden sind gut drauf und überdies, wurde unsere Anwesenheit als Glück bringend eingestuft. Was für eine Verantwortung.

Der letzte Sieg für Riesa war übrigens Oktober 2014, 1:0 durch einen gewissen Georg Balatka in der Sachsenliga. Der letzte Sieg für Schiebock war April 1993 in der Oberliga Nord-Ost (1:0)

Riesa hatte sich auf das Event gut vorbereitet und sich wie immer als exzellenter Gastgeber präsentiert. Neben Bratwurst und Bier, gab es eine Gulaschkanone mit Kesselgulasch und Kürbissuppe. Liebevoll und hausgemacht geköchelt von Spielereltern. Von der Schmackhaftigkeit der köstlichen und wärmenden Süppchen durften wir uns nach den Dreharbeiten selbst überzeugen. Genau das Richtige für dieses wahrhaftig nass-kalte Mistwetter, was kurz vor Spielbeginn über das Stadion hereinbrach.

Trotz Schnupfenwetter. Die Zuschauer trotzten und die Stimmung war gut. Das Spiel war kurzweilig und wirklich richtig schön anzusehen. Kernig und feinfüßig.

Der künftige Viertelfinalist wurde in der regulären Spielzeit ermittelt. Am Ende gab es ein 1 : 0 für den Gastgeber. Die besten Szenen und Momente auf und neben dem Spielfeld haben wir für Euch zusammengefasst. Unser Sprecher, der Robert Rist, hat das Pokalspiel kommentiert und eingeordnet.