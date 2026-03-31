Video: Pokalfeuerwerk vor knapp 700 Zuschauern

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Die Oberlausitz hat es uns irgendwie angetan oder vielleicht ist es auch andersrum. Ein weiterer Verein aus unserer stetig wachsenden Fangemeinde hatte angefragt und wir sind der Einladung sehr gern gefolgt. Diesmal führte uns der Weg nach Niesky.
Genauer gesagt nach Boxberg/Klitten, wo der SV Klitten/Boxberg seine Heimat hat. Am Sonntag stand hier das Pokalhalbfinale gegen die Seer Wölfe FC auf dem Programm. Volksfeststimmung war programmiert.
Mit einer Entfernung von gerade einmal 25 Autominuten gilt eine solche Partie auch als Derby und ist für beide Mannschaften etwas Besonderes. Ein Aufeinandertreffen kommt nur sehr selten vor, weil die Gäste eine Liga höher spielen als die Gastgeber.
Nach zirka 1 Stunde 30 hatten wir unser Ziel erreicht. Die Anreise war von ein paar Regenschauern begleitet und sorgte nicht wirklich für heitere Stimmung. Das änderte sich bei Ankunft jedoch schlagartig. Nicht weil die Wolken sich verzogen hatten, sondern weil wir hier herzig empfangen wurden und perfekte Rahmenbedingungen für unsere Dreharbeiten auf uns warteten.
Die Hauptkamera bekam z. B. einen perfekten Balkonplatz samt Markise als Schutz, direkt über der Mittellinie. Besser geht nicht.
Der Verein war gerüstet und bestens auf das Event vorbereitet. Überall wuselte es, dampfte und zapfte. Am Ende des Tages wurden immerhin knapp 700 Zuschauer gezählt, denen richtig was geboten wurde. Und in der zweiten Halbzeit kam sogar die Sonne raus.
Vor dieser tollen Kulisse und perfekt orchestrierten Stadion-Atmosphäre wurde in der regulären Spielzeit der Finalist ausgelobt. Wer das Halbfinale für sich entschieden hat, erfahrt Ihr wie immer in unserer kleinen Sportreportage.
Die besten Szenen und Momente auf und neben dem Spielfeld, alle Tore, Entscheidungen und die Stimmen nach dem Spiel, komprimiert in ein paar kurzweilige Minuten. Kommentiert wurde das Ganze von unserem Sprecher Jon Becker.
Wir wünschen Euch viel Spaß mit dem Video. Lasst gern ein Kommentärchen da, ein Like, ein Hype oder aktiviert die Glocke.
Habt eine großartige K-Woche. Bleibt schön sportlich. Geht’s raus und spielt Fußball oder schaut anderen dabei zu.
Fröhliche Ostern und bis bald. Euer TEAM Rabenfront