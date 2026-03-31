Video: Pokalfeuerwerk vor knapp 700 Zuschauern Pokalderby von Team Rabenfront · Heute, 17:37 Uhr · 0 Leser

Die Oberlausitz hat es uns irgendwie angetan oder vielleicht ist es auch andersrum. Ein weiterer Verein aus unserer stetig wachsenden Fangemeinde hatte angefragt und wir sind der Einladung sehr gern gefolgt. Diesmal führte uns der Weg nach Niesky. Genauer gesagt nach Boxberg/Klitten, wo der SV Klitten/Boxberg seine Heimat hat. Am Sonntag stand hier das Pokalhalbfinale gegen die Seer Wölfe FC auf dem Programm. Volksfeststimmung war programmiert.

Mit einer Entfernung von gerade einmal 25 Autominuten gilt eine solche Partie auch als Derby und ist für beide Mannschaften etwas Besonderes. Ein Aufeinandertreffen kommt nur sehr selten vor, weil die Gäste eine Liga höher spielen als die Gastgeber. Nach zirka 1 Stunde 30 hatten wir unser Ziel erreicht. Die Anreise war von ein paar Regenschauern begleitet und sorgte nicht wirklich für heitere Stimmung. Das änderte sich bei Ankunft jedoch schlagartig. Nicht weil die Wolken sich verzogen hatten, sondern weil wir hier herzig empfangen wurden und perfekte Rahmenbedingungen für unsere Dreharbeiten auf uns warteten.