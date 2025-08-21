Video-Podcast mischt den Düsseldorfer Amateurfußball auf

Inzwischen können die Betreiber bereits auf 330.000 Aufrufe auf Instagram verweisen. Auf YouTube, wo die Podcast-folgen laufen, wurden bereits 8.500 Wiedergabestunden gezählt. „Dafür, dass wir nur eine regionale Reichweite haben, sind das überragende Werte“, schwärmt Erürker.

Die Idee, sich mit einem eigenen Podcast zu verwirklichen, kam dem fußballbegeisterten Inhaber einer Fahrschule vor geraumer Zeit. „Podcasts sind allgemein ein großes Thema. Für den Amateurfußball in Düsseldorf gab es so etwas bis dato aber noch nicht. Da dachte ich mir, ich probiere das einmal aus“, sagt Erürker. Die ersten Gehversuche startete der Unternehmer mit guten Bekannten. Für die ersten beiden Folgen stellten sich sein Geschäftspartner Hakan Simsek und TuRUs Abwehrspieler Daniel Rey Alonso zur Verfügung. Die Inhalte kamen gut an, und so nahm das Projekt schnell an Fahrt auf. „Inzwischen haben wir in rund vier Monaten schon 37 Podcast-folgen gedreht“, erzählt Erürker.

Moderiert werden diese im Übrigen von zwei Protagonisten, die sich im lokalen Amateurfußball bestens auskennen. Während Roland Oppong inzwischen für den SV Wersten 04 in der Kreisliga A auf Punktejagd geht, zog es Altan Top in der Sommerpause weg vom Bezirksligisten TV Kalkum-Wittlaer und zurück zum Rather SV, der inzwischen in der Kreisliga B angesiedelt ist. Die immer bestens informiert wirkenden Oppong und Top scheinen prädestiniert für den Job am Mikrofon, auch weil sie sich in ihre Gesprächspartner auf Augenhöhe hineinversetzen können.

Die Auswahl derjenigen, die zum Podcast eingeladen werden, folgt keinem festen Muster. „Wir haben ein großes Netzwerk. Letztlich kommt es uns darauf an, Personen zu Wort kommen zu lassen, die sonst nicht so im Vordergrund stehen“, sagt Erürker. Egal ob Ex-Profi oder Kreisliga-Kicker – beim „Treffpunkt Amateurfußball“ standen in den letzten Monaten schon zahlreiche (ehemalige) Fußballer vor der Kamera, um ihren Werdegang zu schildern und auf Fragen der Moderatoren einzugehen. Und einige von ihnen hinterließen auch beim Macher nachhaltigen Eindruck. „Als Marco Meyer oder Bruno Oliveira ihre Geschichten erzählt haben, war es schon sehr emotional“, erinnert sich Erürker zurück.

Größere Ziele im Blick

Auch wenn der Dreh einer gewöhnlichen Podcast-Folge schon mehrere Stunden Zeit in Anspruch nimmt, haben die Verantwortlichen längst neue Projekte in Angriff genommen. Gesprächsrunden mit Amateurtrainern im aus dem Fernsehen bekannten „Doppelpass“-Format gehören beim „Treffpunkt Amateurfußball“ inzwischen ebenfalls zum Repertoire. Zudem begaben sich Erürker und sein Team zum Saisonstart am vergangenen Wochenende auf ganz neues Terrain. Erstmals begleiteten sie ein Spiel – das Gerresheimer-Derby zwischen den Sportfreunden und dem TuS. „Das war für uns ein weiterer Meilenstein“, betont Erürker. Das neue Format hat sich mittlerweile auch über die Düsseldorfer Stadtgrenzen hinaus herumgesprochen.

So wurde auch Peter Resvanis auf „Treffpunkt Amateurfußball“ aufmerksam. Der Sportdirektor des ambitionierten Landesligisten 1. Spvg. Solingen-Wald lud Erürker und Kollegen nun prompt zum Derby gegen Mitaufsteiger TSV Solingen am Sonntag ein. Ausgewählte Amateurspiele in den Vordergrund zu rücken wird einer der Schwerpunkte sein, mit denen sich die Initiatoren in Zukunft beschäftigen wollen. Schon nach wenigen Monaten stoßen diese aufgrund der positiven Resonanz an Grenzen. „Wir suchen ein neues Studio, in dem wir drehen können und brauchen gegebenenfalls auch noch mehr Personal“, sagt Erürker. Zumindest Letzteres dürfte aber leicht zu finden sein. Schließlich haben sich bereits Interessenten gemeldet, die an diesem Projekt mitwirken möchten.