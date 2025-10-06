Video: Plauen verpasst den Punkt!

Wir waren gut präpariert und trotzten dem unwirtlichen Nachmittag. Die Partie zwischen den SC Freital und dem VFC Plauen verhieß schließlich Spannung und Klasse.

Am vergangenen Samstag waren wir wieder in der Oberliga mit unseren Kameras im Einsatz. Tatort WGF Arena in Freital. Hier war in der Zwischenzeit klar erkennbar der Herbst eingezogen. Bunte Blätter an den Bäumen, herbstliche Kühle und grauer Himmel, der sich dann im Verlaufe des Spiels über uns ergoss. Kein wirklich lauschiges Fußballwetter.

Plauen nach einer weniger erfolgreichen Regionalliga-Saison zurück in der Oberliga mit junger neuer Mannschaft. Freital mit einem richtig guten Saisonstart und dem einen oder anderen profunden Neuzugang.

Das letzte Treffen mit dem zwischenzeitlichen Rückkehrer aus der Regionalliga, damals noch im alten Hainsberger Stadion, war für die Freitaler eine Niederlage gewesen. In der Zwischenzeit ist allerdings viel Wasser die Weißeritz heruntergeflossen.

Der VFC Plauen mit erneuten Aufstiegsambitionen, rangierte auf Platz 4 in der Tabelle. Während der SC Freital derzeit an der Spitze steht. Logisch, dass der größere Druck auf der Seite der Gäste lag.

Das Spiel startete einen Moment zeitiger und hatte von der ersten Minute an ordentlich Feuer. Zunächst ein typisches Duell auf Augenhöhe ohne nennenswerte Torchancen, weil keiner der beiden Mannschaften den Gegner überhaupt so weit kommen ließ. Und trotzdem war es spannend. Technisch und taktisch herausragend, schnell und zuweilen ritterlich.

Der mit über 300 Zuschauern gefüllten Tribüne, sollte es zumindest nicht langweilig geworden sein. Nicht zuletzt sorgten die Supporter beider Mannschaften für eine perfekte Stadionatmosphäre. Vor allem der stimmgewaltige Männerchor aus Plauen überzeugte mit anfeuernden Gesängen über das gesamte Spiel hinweg.

Am Ende wurde ein Sieger festgestellt. Ob Plauen weiter an seinem Aufstiegsziel näherkommen konnte oder Freital den Platz an der Spitze manifestierte, lösen wir für Euch auf.

Wir haben die wichtigsten Szenen, die besten Momente, die Entscheidungen und die Stimmen nach dem Spiel eingefangen. Unser Sprecher, Jon Becker, hat das Oberliga-Duell für uns kommentiert und eingeordnet.

Viel Spaß bei ein paar kurzweiligen Momenten Regionalsport. Wir freuen uns auf Euer Feedback und wünschen Euch eine schöne Woche.

Bleibt schön sportlich. Geht’s raus und spielt Fußball oder schaut anderen dabei zu.