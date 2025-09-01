Video: Platzt der Knoten?

2025-08-28T05:22:00.927Z
Am Wochenende ging es schon wieder weiter auf Sachsens Fußballplätzen. Einen davon haben wir mit unseren Kameras am Samstag besucht.
Wir waren in „Fußballshausen“… Es war natürlich Heimspielzeit beim SC Freital.
Nach der mageren Heimspielbilanz der Freitaler, waren wir natürlich auch wieder gespannt, wie das nächste Spiel, hier zu Hause in der WGF-Arena im Stadion des Friedens ausgehen wird.
Als Gegner der Partie, war das junge Team des Empor Glauchau in Freital zu Gast. Der Kader wirkte gut gefüllt. Bei Freital fehlten -vor allem verletzungsbedingt- insgesamt 9 Leute…
Das konnte ja heiter werden. Und das wurde es auch. Es war ein herrlicher Fußballnachmittag. Mild, sonnig, hier und da Schäfchenwölkchen.
Auch wenn man als Videograf diese putzigen Sonne-Wolken-Mixe nicht ganz so wertschätzt, immerhin war es angenehm und blieb bis zum Ende trocken.
Neunzig Minuten und 2 Tore später, war ein Sieger ermittelt. Ob in Freital der Knoten gelöst werden konnte, erfahrt Ihr in unserem Video.
Unser Sprecher Robert Rist, hat das Spiel kommentiert und eingeordnet.
Viel Spaß beim Zuschauen.
Wir freuen uns über Eure Kommentare und Feedbacks.
Habt eine sonnige Woche. Bleibt wie immer schön sportlich. Geht’s raus und spielts Fußball oder schaut anderen dabei zu.
Bis bald, Euer TEAM Rabenfront.
Bild: Steffen Manig
