Video: Platz 1 vs Platz 16 und ein Traumtor!

In der Zwischenzeit keine Neuigkeit mehr. Der SC Freital spielt bislang seine beste Saison und führt die Tabelle in der Oberliga an.

Nach unserem Auswärtswochenende ging es dieses Wochenende wieder in die Heimspielzonen. Der SC Freital spielte wieder zu Hause und hatte das Tabellenschlusslicht Heiligenstadt zu Gast.

Nicht nur wir waren gespannt, wie sich das ungenutzte Potenzial der Gäste entfalten und der zwingende Kampfgeist auf das Spiel auswirken würde. Solche Partien sind manches Mal nicht ganz ungefährlich für den Favoriten und bieten viel Raum für Überraschungen.

Der 1. SC 1911 Heiligenstadt muss sich erst noch finden. Mit einer jungen Mannschaft und einem neuen Trainer, hat man noch jede Menge Arbeit vor sich.

Die Rahmenbedingungen für uns als Kamerateam waren nicht ganz so einfach, aber am Ende weniger windig als gedacht und die drohende Regenfront kam auch erst, als wir die Geigen schon eingepackt hatten.

Die meiste Zeit waren wir allerdings damit beschäftigt, dem permanenten Wechsel zwischen Sonne und Wolken zu trotzen. Kaum eine Sekunde, wo es nichts an der Kamera einzustellen gab. Aber wenn man gute Aufnahmen haben will, muss man eben ständig am Rädchen drehen.

Die Zuschauertribüne war insgesamt recht gut gefüllt. Das interessierte Publikum und die Fans bekamen ein ganz ordentliches Oberligaspiel geboten. Zweikampfintensiv und am Ende mit einem Sieger.

Ob es für eine Überraschung gereicht hat oder ob Freital sich am Ende behaupten konnte, lösen wir wieder für Euch auf.

Wir haben die besten Momente dieses herbstlichen Fußballereignisses zusammengetragen. Unser Sprecher, der Robert Rist, hat dem Spiel seine Stimme gegeben.

Viel Spaß mit dem neuen Video. Das perfekte Wetter, um Fußballvideos anzuschauen, weil man draußen gerade nichts so viel verpasst. Macht es Euch gemütlich. Bleibt schön sportlich. Auf und neben dem Spielfeld.