VIDEO: „Nehme Verantwortung für Abstieg auf mich"

Hertha 03 Zehlendorf verliert das Berliner Derby in der Regionalliga Nordost beim BFC Preussen mit 2:3. Aus Sicht der Zehlendorfer wird das Nachholspiel des 19. Spieltags von mehreren umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen geprägt: Ein später 3:3-Ausgleich wird aberkannt, zudem muss Hertha 03 kurz nach der Halbzeit beim Stand von 2:1 in Unterzahl weiterspielen. Das sorgt für Ärger bei Präsident Kamy Niroumand, den FuPa Berlin zur Pause zum Interview trifft.

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Der BFC Preussen feierte einen nervenaufreibenden Heimsieg gegen den FC Hertha 03 Zehlendorf. Die Begegnung war von Beginn an von einer hohen Intensität geprägt, in der beide Mannschaften mit offenem Visier agierten. Die Torfolge eröffnete Lenny Stein, der in der 21. Minute per Foulelfmeter das 1:0 für die Hausherren erzielte. Doch die Gäste bewiesen Moral und schlugen noch vor der Pause zurück: Ernes Smailovic markierte in der 33. Minute den Ausgleich zum 1:1. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) drehte Niklas Doll die Partie mit dem Treffer zum 1:2 zugunsten der Zehlendorfer.

Die zweite Halbzeit begann mit einem folgenschweren Moment für die Gäste, als Torschütze Ernes Smailovic in der 50. Minute die Rote Karte sah. In Unterzahl versuchte Zehlendorf den Vorsprung zu verteidigen, doch der Druck der Preussen nahm stetig zu. In der 78. Minute belohnten sich die Gastgeber schließlich durch Kanto Fitiavana Voahariniaina, der den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Die emotionale Schlussphase gehörte dann ganz dem Aufsteiger: In der 88. Minute markierte Philipp Kühn das Tor zum 3:2-Endstand.

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