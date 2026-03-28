 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

VIDEO: Meteor verliert i. Hexenkessel - Zwei Verfolger patzen

Nachholspieltag 16 in der Landesliga Staffel 2 in der Nachschau

von far · 28.03.2026, 16:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Frank Arlinghaus

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Landesliga Berlin - 2
SSC Teutonia
FC Viktoria II
Mahlsdorf II
KöpenickerFC

Der Spieltag in der Landesliga Staffel 2 bestätigt die Kräfteverhältnisse: Tabellenführer BFC Meteor behauptet trotz 1:3 Patzer im Hansa-Hexenkessel (siehe Video-Playlist) die Spitze, während Verfolger SSC Teutonia 99 und Köpenicker FC ihre Ambitionen unterstreichen. Dahinter bleibt das Feld eng, im Tabellenkeller sammeln mehrere Teams wichtige Punkte.

Fr., 27.03.2026, 19:45 Uhr
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde
Türkiyemspor Berlin
Türkiyemspor BerlinTürkiyemspor
1
2
Abpfiff

Türkiyemspor Berlin 1978 setzt sich im Verfolgerduell bei Stern Marienfelde durch. Etike bringt die Gastgeber früh in Führung, doch Yilmaz und Gashi drehen die Partie noch vor der Pause. Türkiyemspor bleibt damit oben dran.

Sa., 28.03.2026, 13:00 Uhr
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC
SC Union 06
SC Union 06SC Union 06
1
0
Abpfiff

Köpenicker FC bleibt im Aufstiegsrennen und gewinnt knapp gegen Schlusslicht Union 06. Lange hält Union dagegen, ehe Hartmann spät den entscheidenden Treffer erzielt. Köpenick bleibt damit klar auf Rang drei.

Köpenicks Topstürmer Dennis Bohnsack li
Köpenicks Topstürmer Dennis Bohnsack li – Foto: Frank Arlinghaus

Sa., 28.03.2026, 16:15 Uhr
FSV Hansa 07
FSV Hansa 07Hansa 07
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06
3
1
+Video

FSV Hansa 07 überrascht Tabellenführer Meteor (siehe Video-Playlist) und gewinnt verdient. Böhm bringt Meteor zunächst in Führung, doch Hock gleicht noch vor der Pause aus. Im zweiten Abschnitt dreht Hock mit seinem zweiten Treffer die Partie, ehe Sauthier spät alles klarmacht. Meteor bleibt dennoch an der Spitze.

– Foto: Frank Arlinghaus

Gestern, 14:00 Uhr
FV Wannsee
FV WannseeFV Wannsee
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf II
1
1
Abpfiff

Zwischen Wannsee und Mahlsdorf II gibt es keinen Sieger. Schäfer bringt die Gastgeber im zweiten Abschnitt in Führung, doch Shukowski gleicht wenig später aus. Beide Teams bleiben damit im unteren Tabellenbereich unter Druck.

Gestern, 11:00 Uhr
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia
FC Liria 1985 Berlin
FC Liria 1985 BerlinFC Liria
4
1
Abpfiff

SSC Teutonia 99 bleibt erster Verfolger und dreht das Spiel gegen Liria. Diallo bringt die Gäste zunächst in Führung, doch nach der Pause schlagen Kubens, Wartchow, Przybilla und Dewitz zurück. Teutonia festigt damit Rang zwei.

Gestern, 14:00 Uhr
VfB Hermsdorf Berlin
VfB Hermsdorf BerlinHermsdorf
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria II
1
4
Abpfiff

Viktoria Berlin U23 feiert einen wichtigen Auswärtssieg bei Hermsdorf und schiebt sich ins gesicherte Mittelfeld. Zwar bringt Schneider die Gastgeber früh in Führung, doch Stefanovic gleicht zeitnah aus. Noch vor der Pause drehen Weinlein und Schäfers Llauger die Partie, im zweiten Abschnitt sorgt Dieckert für die Entscheidung.

Gestern, 14:00 Uhr
FSV Berolina Stralau 1901
FSV Berolina Stralau 1901Stralau
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf II
2
0
Abpfiff

FSV Berolina Stralau verschafft sich Luft im Tabellenkeller und setzt sich gegen Fortuna Biesdorf II durch. Zinke-Heißler bringt die Gastgeber früh in Führung, noch vor der Pause erhöht Stier. Danach kontrolliert Stralau die Partie und lässt nichts mehr anbrennen.

Ein Spiel fand schon statt:

Mi., 18.03.2026, 19:30 Uhr
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter II
SF Kladow
SF KladowSF Kladow
1
2
Abpfiff

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