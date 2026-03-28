VIDEO: Meteor verliert i. Hexenkessel - Zwei Verfolger patzen

Türkiyemspor Berlin 1978 setzt sich im Verfolgerduell bei Stern Marienfelde durch. Etike bringt die Gastgeber früh in Führung, doch Yilmaz und Gashi drehen die Partie noch vor der Pause. Türkiyemspor bleibt damit oben dran.

Köpenicker FC bleibt im Aufstiegsrennen und gewinnt knapp gegen Schlusslicht Union 06. Lange hält Union dagegen, ehe Hartmann spät den entscheidenden Treffer erzielt. Köpenick bleibt damit klar auf Rang drei.

Köpenicks Topstürmer Dennis Bohnsack li – Foto: Frank Arlinghaus

FSV Hansa 07 überrascht Tabellenführer Meteor (siehe Video-Playlist) und gewinnt verdient. Böhm bringt Meteor zunächst in Führung, doch Hock gleicht noch vor der Pause aus. Im zweiten Abschnitt dreht Hock mit seinem zweiten Treffer die Partie, ehe Sauthier spät alles klarmacht. Meteor bleibt dennoch an der Spitze.

– Foto: Frank Arlinghaus

Zwischen Wannsee und Mahlsdorf II gibt es keinen Sieger. Schäfer bringt die Gastgeber im zweiten Abschnitt in Führung, doch Shukowski gleicht wenig später aus. Beide Teams bleiben damit im unteren Tabellenbereich unter Druck.

SSC Teutonia 99 bleibt erster Verfolger und dreht das Spiel gegen Liria. Diallo bringt die Gäste zunächst in Führung, doch nach der Pause schlagen Kubens, Wartchow, Przybilla und Dewitz zurück. Teutonia festigt damit Rang zwei.

Viktoria Berlin U23 feiert einen wichtigen Auswärtssieg bei Hermsdorf und schiebt sich ins gesicherte Mittelfeld. Zwar bringt Schneider die Gastgeber früh in Führung, doch Stefanovic gleicht zeitnah aus. Noch vor der Pause drehen Weinlein und Schäfers Llauger die Partie, im zweiten Abschnitt sorgt Dieckert für die Entscheidung.

FSV Berolina Stralau verschafft sich Luft im Tabellenkeller und setzt sich gegen Fortuna Biesdorf II durch. Zinke-Heißler bringt die Gastgeber früh in Führung, noch vor der Pause erhöht Stier. Danach kontrolliert Stralau die Partie und lässt nichts mehr anbrennen. Ein Spiel fand schon statt:

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