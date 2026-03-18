VIDEO: Marienfelde stinksauer - Schiri verwarnt wohl Falschen

Der BFC Meteor fährt am Dienstagabend in der Herren Landesliga St. 2 einen überzeugenden 4:0-Heimsieg gegen den FC Stern Marienfelde ein. Auf dem Kunstrasenplatz in der Ungarnstraße zeigt die Mannschaft eine starke Vorstellung.

Bereits früh stellt Meteor die Weichen auf Sieg: In der 1. Minute trifft Demba Mendy nach herrlicher Vorlage von Samet Alkan zur schnellen Führung und sorgt damit für einen optimalen Start. In der Folge entwickelt sich ein ausgeglichenes Spiel.

Für den größten Aufreger der ersten Halbzeit sorgt Schiedsrichter Frank Tallner: Nach einem Schubser des bereits gelb vorgewarnten Meteor-Stürmers Simon Böhm zeigt er zur Überraschung aller wohl nicht dem Verursacher, sondern einem anderen Spieler (Bardya Ahmadisad-Yekta) die Gelbe Karte (siehe Video-Playlist, Szene 4). So geht es mit dem knappen 1:0 in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel erhöht der BFC Meteor spürbar den Druck. Marienfelde-Spieler Lowack muss in der 77. Minute mit Gelb-Rot den Platz verlassen, was für große Aufregung sorgt. Auch die beiden Trainer von Marienfelde, Chef Bunde und Co Griethe, müssen wegen anhaltenden Meckerns den Innenraum verlassen.

In der Schlussphase macht Meteor alles klar: In der 80. Minute erhöht Simon Böhm auf 2:0, ehe Bardya Ahmadisad-Yekta nur vier Minuten später das 3:0 nachlegt. Den Schlusspunkt setzt Alican Ali mit seinem ersten Saisontor in der Nachspielzeit (90.+5) zum 4:0-Endstand.

Mit diesem klaren Sieg unterstreicht der BFC Meteor seine starke Form und festigt die Tabellenführung (sieben Punkte Vorsprung vor Teutonia, neun vor dem Drittplatzierten Marienfelde).

Hier VIDEO-Interviews nach dem Spiel mit den Trainern beider Teams

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