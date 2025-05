VIDEO: Macht "dieses Tor" Mahlsdorf zum Meister?

Im Kampf um den Regionalliga-Aufstieg muss der BFC Preussen (Zweiter hinter Mahlsdorf) in Rathenow (vorletzter Spieltag in der NOFV Oberliga Nord) einen herben Rückschlag hinnehmen. Christian Gawe bringt den BFC in der 39. Minute in Führung. Doch die stark abstiegsgefährdeten Rathenower stecken nicht auf, und belohnen sich spät mit einem kuriosen Tor: Jamal Rogero trifft in der 85. Minute zum viel umjubelten Ausgleich (Tor im VIDEO unten). Preussen muss im Endspiel gegen Mahlsdorf am letzten Spieltag einen Dreier holen. Sonst war es das mit der Regionalliga!

Im Kampf um den Regionalliga-Aufstieg muss der BFC Preussen (Zweiter hinter Mahlsdorf) in Rathenow (vorletzter Spieltag in der NOFV Oberliga Nord) einen herben Rückschlag hinnehmen. Christian Gawe bringt den BFC in der 39. Minute in Führung. Doch die stark abstiegsgefährdeten Rathenower stecken nicht auf, und belohnen sich spät mit einem kuriosen Tor: Jamal Rogero trifft in der 85. Minute zum viel umjubelten Ausgleich. Und lässt Preussen Keeper Habel richtig schlecht aussehen. Preussen muss am letzten Spieltag gegen Tabellenführer Mahlsdorf gewinnen. Sonst wird es nichts mit dem Aufstieg in die Regionalliga-Nordost.

