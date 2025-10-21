Video: Kein Schwanenballett am Schwanenteich

Eine Partie zwischen den beiden Lokalrivalen erfreut sich in der Regel größeren Zuspruches und versprach daher ein gelungener Fußballnachmittag zu werden.

Im mittelsächsischen Mittweida gab es eine beliebte Paarung mit der Kamera festzuhalten. Das Derby zwischen der Germania Mittweida und Altmittweida.

Das vergangene Fußballwochenende führte uns mal wieder in ein völlig neues Gefilde und wir können Euch schon jetzt sagen, dass das nicht unser letzter Tripp dorthin gewesen sein wird.

Mittweida liegt zirka 1 Autostunde entfernt, westlich von Dresden. Bekanntheit erlangt Mittweida vor allem wegen seiner Hochschule. Die ist sogar Partnerhochschule des Spitzensports. Da ist es nur logisch, dass auch für den Fußball vor Ort perfekte Rahmenbedingungen vorherrschen.

Unsere Anreise verlief soweit reibungslos. Da wir uns zuvor vorsorglich die Verkehrsmeldungen angehört haben, konnten wir einem Stau wegen eines Reifen-Malheurs in einer Baustelle noch auf die Landstraße ausweichen und waren trotzdem pünktlich vor Ort. Hier erwartete uns ein herzlicher Empfang, eine perfekte Vorbereitung, eine super gepflegte Sportanlage und ein beinahe frühlingshaftes Wetter. Die vorsorglichen Unterhosen stellten sich zunächst als völlig unnötig heraus. Aber irgendwann später, als die wärmende Sonne weg war, waren wir dankbar.

Nun zu den Protagonisten Germania Mittweida und Altmittweida. Bei beiden Mannschaften gab es ein Auf und Ab zwischen den Ligen. Nun sind beide gemeinsam in der Mittelsachsenliga. Das Derby wurde pünktlich 15 Uhr von Pauken und Trompeten begleitet angepfiffen. Fast 500 Zuschauer und Fans beider Lager saßen in der Zuschauertribüne oder säumten das Stadion am Schwanenteich.

Der sonnige Nachmittag machte natürlich auch Durst und nach dem man den Grill in Gang gebracht hatte, gab es auch frisch Gegrilltes vom Rost. Wir haben für Euch die schönsten Momente auf und neben dem Spielfeld, die besten Szenen, alle Tore und Entscheidungen, in ein einem kurzweiligen Video wieder zusammengefasst.

Natürlich haben wir auch wieder die Stimmen nach dem Spiel eingefangen. Unser Sprecher Jon Becker, hat die Partie für uns eingeordnet und kommentiert.