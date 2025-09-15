Video: Kacktor der Woche am Burgwartsberg

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die Fußballsaison 2025/2026 ist zwar noch relativ jung, aber ganz ein paar Punkte wurden schon unter die Vereine gebracht.
Wer davon bislang weniger begünstigt war, sind die beiden Mannschaften, die wir am vergangenen Samstag vor der Linse hatten. Hier gab es erheblichen Nachholbedarf und zwar auf beiden Seiten.
Vierter Spieltag. Diesmal nicht im neuen WGF Stadion, sondern in der traditionellen Residenz des ehemaligen Stahl Freital Am Burgwartsberg, wo SC Freitals Zweite noch immer ihr sportliches Zuhause hat. Die Gäste dieser Partie kamen aus Leipzig.
Die beiden Sachsenligisten, SC Freital und der SV Tapfer Leipzig, hatten sich logischer Weise ordentlich etwas vorgenommen, um aus dem Tief herauszukommen.
Wir erwarteten einen kämpferischen ritterlichen Nachmittag auf beiden Seiten. Was wir bekamen, war ein relativ ausgeglichenes Spiel bei herrlichem Fußballwetter.
Die Tapferen dominierten in der Anfangsphase, Freital hielt dagegen. Beide Mannschaften hatten ihre Momente und Chancen.
Wie das Spiel am Ende ausging, erfahrt Ihr in unserem Video. Die besten Szenen und Momente auf und neben dem Spielfeld, haben wir für Euch zusammengestellt.
Unser Sprecher, der Robert Rist, hat das Ganze kommentiert und für uns eingeordnet. Es gab wieder jede Menge diskutables.
Wir sind gespannt, was Ihr dazu sagt.
Und jetzt Euch viel Spaß bei kurzweiligen Minuten Regionalsport. Habt eine schöne Woche. Geht´s raus und spielt Fußball oder schaut anderen dabei zu.