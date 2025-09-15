Video: Kacktor der Woche am Burgwartsberg

Die Fußballsaison 2025/2026 ist zwar noch relativ jung, aber ganz ein paar Punkte wurden schon unter die Vereine gebracht.

Wer davon bislang weniger begünstigt war, sind die beiden Mannschaften, die wir am vergangenen Samstag vor der Linse hatten. Hier gab es erheblichen Nachholbedarf und zwar auf beiden Seiten.