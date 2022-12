Video-Interviews in der Halle MG: Tim Schmitz und Michael von Amelen Nach Gruppe 1 der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft sprachen wir mit den beiden Trainern, die im Turnier verblieben sind.

Fast drei Jahre lang mussten die Fans des gepflegten Hallenkicks in Mönchengladbach warten, ehe in der Jahnhalle mal wieder der Ball rollte. Am Dienstagabend war es, nachdem die Junioren bereits ihren Auftakt hinter sich hatten, nun auch bei den Männern soweit, wenn auch erst einmal mit einem sachten Aufgalopp bei der Hallenstadtmeisterschaft. Denn in Gruppe 1 traten am Dienstag erst einmal nur vier Mannschaften an. Da nur noch 29 Mannschaften an den Start gehen, war dies unausweichlich, wollte der Veranstalter nicht von sechs auf fünf Vorrundenspieltage reduzieren.