Video-Interview mit Füchse-Coach: „Oertwig hat mich geprägt“

Füchse gelingt eindrucksvoll die Revanche gegen Berlin Türkspor

FuPa Berlin trifft den 38-jährigen Jung-Coach nach dem Spiel gegen Berlin Türkspor. Das Hinspiel hatten die Füchse mit 0:6 verloren. Damals war nicht abzusehen, dass die Rückrunde – mit zehn Siegen in Folge – zu einer absoluten Erfolgsstory werden würde. Welchen Anteil hat Sanel Begzadic am Erfolg, welchen sein verstorbener Mentor und Trainerlegende Hans Oertwig daran?

Die Reinickendorfer Füchse marschieren fast uneinholbar Richtung Berliner Meistertitel und Aufstieg in die Oberliga. Trainer Sanel Begzadic steht vor dem ersten großen Erfolg seiner Karriere – und das gleich bei seiner ersten Station.

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