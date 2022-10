Video: Immer wieder Sonntag

Mal eben wieder Weixdorf. Wir hatten dieses Jahr bereits zweimal das Vergnügen, Spiele der SG Weixdorf mit der Kamera zu verfolgen. Diesmal zu Gast in Weixdorf auf dem Kunstrasengeläuf, der TSV Cossebaude. Wir erinnern uns, zuletzt auch beim Stadtpokal gegen SpVgg Dresden Löbtau, die Cossebauder mit einer überragender Fan-Choreografie vertreten. Wer das Finalspiel sich noch einmal zu Gemüte ziehen will, wird auf unserem Kanal fündig. Zurück zum aktuellen Ligaduell. Die Begegnung, eine Partie im unteren Tabellenfeld. Beide Mannschaften etwas unter Zugzwang. Sowohl die SG Weixdorf als auch die Gäste aus Cossebaude brauchen Punkte und traten entsprechend kämpferisch an. Nennen wir es mal großzügig ein sehr körperbetontes und leidenschaftliches Spiel. Da weiß eigentlich jeder, was gemeint ist . Im Gegensatz zum Samstag in Freital, hat sich die Sonne in Weixdorf die meiste Zeit versteckt. Dadurch waren die Lichtverhältnisse eher bescheiden. Dafür waren die anderen Rahmenbedingungen für die Dreharbeiten umso optimaler. Der Platzwart hatte eigens dafür einen Hochstand-Anhänger zusammengefriemelt und damit den besten Kamerawinkel möglich gemacht. An dieser Stelle noch einmal lieben Dank für dieses Engagement.

Für eine entsprechende Stadionstimmung sorgten die zahlreichen Fans und Zuschauer aus beiden Lagern. Ganz zum Schluss wurde es auch etwas wild um und auf dem Spielfeld. Aber seht selbst. Der Kommentar wurde auch dieses Mal wieder von unserem Sprecher Robert Rist geliefert. Kommentiert bitte gern auch Ihr unsere Spielberichte. Wir freuen uns über jeden Beitrag und jedes Feedback. Und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Eine entspannte Woche und bis bald. Euer TEAM Rabenfront.