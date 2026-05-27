Video: Hochschulreifes Finale

Für die einen war es Pfingsten, für andere war es das lange Pokalwochenende. Deutschlandweit fanden bekanntermaßen an dem vergangenen Wochenende vielerorts die Pokalfinale statt. Fußballfans und Ground-Hopper kamen so richtig auf ihre Kosten und hatten eine riesige Eventauswahl.

Auch für TEAM Rabenfront gab es einen Einsatz. Die Hochschulstadt Mittweida war am Pfingstmontag diesmal der Ort des sportlichen Interesses.

Das Pokalfinale zwischen der Germania Mittweida und dem TSV Flöha.

Die äußeren Rahmenbedingungen waren großartig. Genauso wie der gastfreundliche Empfang und die perfekten Vorbereitungen vor Ort.

Einem spannenden und hochsommerlicher Fußballnachmittag vor rund 1.200 Zuschauern stand nichts im Wege.

Jedoch Eine fehlte. Die Kamerafrau Caroline.

Zuständig für die Schnittbilder, für das Einlauf-Szenario, die Trainerbänke, die Emotionen in den Zuschauerrängen, für Bratwurst und Bier, und nicht zuletzt für die O-Töne. Was ist passiert?

Bereits während des Stadtpokals eine Woche zuvor, war es kurz vor der zweiten Halbzeit zu einem unvorhersehbaren gesundheitlichen Problem gekommen. Zugegeben, die Situation wurde zunächst unterschätzt. The Show must go on…

Schwager Kay, seines Zeichens passionierter Fotograf, hatte sich dankenswerterweise bereiterklärt, die Dreharbeiten zu unterstützen.

Und hier ist es, dass Pokalfinale zwischen der Germania Mittweida und dem TSV Flöha. Präsentiert von TEAM Rabenfront.

Die schönsten Fußballmomente des Tages, die besten Szenen, alle Tore und Entscheidungen, Siegestaumel und Jubel sowie die Stimmen nach dem Spiel.

Wir wünschen Euch viel Spaß mit dem Video. Lasst gern ein Kommentärchen da, ein Like, ein Hype und abonniert gern den Kanal, um kein Spiel zu verpassen.

Habt noch eine schöne sonnige Woche. Bleibt immer schön sportlich. Geht’s raus und spielt Fußball oder schaut anderen dabei zu. Aber schaut vielleicht auch einmal mehr, bei Eltern und Großeltern vorbei. Ehe man sich versieht, sind sie weg.