Video: Hoch lebe die Fanfreundschaft

Nach dem Nachholer gegen Magdeburg gab es am letzten Samstag wieder eine Spielansetzung in Freital. Zu Gast diesmal hier in der WGF Arena im Stadion des Friedens, die Elf aus Wernigerode. Der FC Wernigerode steht zu dessen Leidwesen und das seiner Fans, im Keller der Tabelle.

Es sollte also eine interessante Partie werden, weil gerade im Kampf um den Klassenerhalt ungeahnte Energien freigesetzt werden können. Nun wussten wir nicht so genau, welche Art Spirit uns erwarten würde. Dass es für den SC Freital keine einfache Aufgabe werden würde, wusste nicht nur die Freitaler Mannschaft um Christopher Beck selbst. Es sollte eine ziemlich unangenehme Angelegenheit werden. Wir waren gespannt. Das Wetter war ideal. Sonne satt, bei lauen Temperaturen. Perfektes Fußballwetter.