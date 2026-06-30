Video: Hitzeschlacht im Oberlausitzer Pokalfinale

Das vergangene Wochenende hatte es wahrlich in sich. Rekordtemperaturen allen Ortes. Es war zum Dahinschmelzen. Und uns hatte es mal wieder in die Lausitz gezogen.

Ein Großteil der Spielansetzungen waren gecancelt worden. Unvernünftig war das nicht direkt, denn bei solchen Temperaturen heißt es eigentlich, sich ein schattiges Plätzchen zum Ruhen zu suchen und viel Flüssigkeit aufzutanken. In den seltensten Fällen ist ein Fußballfeld ein schattiges Fleckchen und Ziel des Spiels ist es möglich schnell mit dem Ball über das Feld zu sporteln.

Ursprünglich standen sogar für uns 2 Pokalspiele auf der To do Liste. Nach dem das anfänglich für den Sonntag angesetzte Pokalspiel auch auf den Samstag vorverlegt worden war und wir nicht auf 2 Plätzen zur selben Zeit sein konnten, blieb es dann für das TEAM Rabenfront bei einem Spiel und offen gestanden, dass hat auch völlig gereicht.

In Weißwasser war man das Risiko eingegangen und hat die Partie zugelassen. Allerdings wurde erst 17 Uhr angepfiffen, was sich als sehr weise herausstellte.

Es trafen sich hier beim VfB Weißwasser 1909 die Seer Wölfe zum Pokalfinale des Landskron Kreispokals. Die Seer Wölfe durften wir ja in den Vorrunden bereits auf ihrer Pokalreise begleiten und so war es ein fröhliches Wiedersehen mit den Gegnern der Gastgeber.

Bei 41 Grad hatten sich sogar rund 500 Zuschauer eingefunden. Allerdings konnten diese sich im Schatten der Linden in Sicherheit bringen und hatten außerdem den Zapfhahn mit natürlich Landskron-Bier direkt in Reichweite. Für uns und die beiden Mannschaften nebst Schiedsrichtergespann, hieß es durchhalten.

Die Stimmung war ausgelassen. Die Zuschauer sahen eine Hitzeschlacht mit Ball. Der diesjährige Pokalgewinner wurde in aller letzter Minute der regulären Spielzeit dann doch noch ermittelt. Wir sahen uns schon weitere 30 Minuten und vielleicht noch länger bis zum Elfmeterschießen hinter den Kameras. Caroline an der Seitenlinie, hatte zwar einen Schirm als Unterstand, aber wirklichen Schutz vor der Hitze spendete der Schattenwurf nicht.

Aber am Ende war alles im Kasten und gut überstanden. Die Sanitäter hatten keinen Einsatz, keiner kollabierte, weder auf noch neben dem Spielfeld. Somit ging alles gut und am Abend ein schöner Fußballsamstag zu Ende.

Wir haben die besten Momente auf und neben dem Spielfeld für Euch in ein paar spannende Videominuten zusammengefasst. Die wichtigsten Szenen, die Tore und Entscheidungen und natürlich den Jubel danach. Kommentiert und eingeordnet von unserem Sprecher, Robert Rist.

Wir wünschen Euch viel Spaß mit dem Video. Lasst gern ein Kommentärchen da, ein Like, ein Hype und abonniert gern den Kanal, um kein Spiel zu verpassen.

Habt noch eine schöne sonnige Woche. Bleibt immer schön sportlich. Geht’s raus und spielt Fußball oder schaut anderen dabei zu.