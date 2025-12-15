Video: "Herbstmeister müssen aufsteigen"!

Ausgerechnet der direkte Verfolger im Kampf um die Tabellenspitze, bekam das Gastgeschenk aus 3 Punkten mit nach Hause. Damit hatten die Stahnsdorfer ihren Abstand auf Freital auf gerade einmal 2 Punkte verkürzt.

Das letzte Heimspiel und gleichzeitig der Rückrundenstart beim SC Freital wurde mit größter Spannung erwartet. Kein Wunder. Nach einer geradezu perfekten Halbsaison hatten die Jungs von Christopher Beck, beim letzten Heimspiel eine ziemlich schmerzliche Niederlage hinnehmen müssen.

Weniger überraschend war es daher, dass Grimma es dem SCF wirklich schwer machte. Zwar boten sich den Grimmaern nur sehr wenige klare Chancen, aber dafür verteidigten die Gäste ihren Kasten wie die Löwen und der Keeper parierte bei unzähligen klaren Chancen der Freitaler.

Jetzt war die freitaler Elf tatsächlich noch einmal so richtig unter Druck geraten. Hoch motiviert, aber auch gefordert. Auch wenn der Gegner der Samstagspartie gegen den Abstieg kämpft, oder vielleicht gerade deswegen, würde es kein Leichtes werden. Denn auch Grimma ist immer für eine Überraschung gut.

Ein einziges Tor machte daher am Ende den Unterschied. Freital gewinnt und thront sich damit zum Herbstmeister und zum Anwärter als künftigen Regionalligisten.

Dass wurde auch anschließend bei der Vereinsweihnachtsfeier würdig gefeiert.

Die Mannschaft aus den fusionierten freitaler Vereinen, hat wahrlich Großes geleistet und ist zu einer richtig guten und viel beachteten Mannschaft herangewachsen. Aber auch die Zweite darf nicht unerwähnt bleiben.

Herzlichen Glückwunsch Freital! Wir bedanken uns für die schönen Momente mit einem letzten Video und wünschen fröhliche Weihnachten sowie einen perfekten Start in die Rückrunde. Auch den Fans und unseren Zuschauern wünschen wir eine perfekte Zeit und ein schönes Fest.

Wir ziehen uns derweil in die Halle zurück. Am kommenden Wochenende geht es zu einem Herzensturnier nach Niesky. Es gibt also noch ein paar sportliche Impressionen von uns zu erwarten.

Viel Spaß mit dem heutigen Video. Trefflich kommentiert, von unserem Sprecher Jon Becker.