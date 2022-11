Video: Heimspiel!

Das vergangene Fußballwochenende stand ganz im Zeichen der Derbys. Nach Königstein ein zweites Highlight. Es führte uns wieder einmal zu unserem eigenen Verein. Sozusagen an die Heimatfront. Nach Rabenau. Rabenau, ein Ort, mit dem uns mehr verbindet als nur der Fußball. Zu dem verdanken wir dem Ort und dem Verein unseren Namen. TEAM Rabenfront. Hier entspringt er und hier entstanden die ersten Videos. Damals vor nun mehr 10 Jahren, stand Caroline noch Solo hinter der Kamera, während ich noch direkt am Ball war. Heute stehen wir beide hinter der Kamera. Aber nun zum Drehtag am Sonntag. Ein sonniger, wenn auch kühler Nachmittag im Stadion der Möbelwerker. Einfach schön. Sogar ein vereinzelter Schmetterling fand den Weg nach draußen und dachte der Frühling geht an den Start. Doch der strahlende und blaue Himmel war trügerisch. Es war nämlich auch kühl. Vor allem dort, wo die Sonne nicht wirken konnte. Und dann wieder dieser zweigeteilte Sportplatz. Für die Kameralinse eher suboptimal, wenn ein Teil der Arena von der Sonne ausgeleuchtet wird, während ein anderer Teil extrem beschattet ist. Da musst du als Kameramann- oder frau die ganze Zeit am Rädchen drehen. Bestenfalls suchst du dir eine Einstellung, die für beides irgendwie passt und musst eben dann am Computer viel nacharbeiten. Zum Spiel selbst: Der SV Rabenau hat zuletzt ein wenig geschwächelt. Als sonntäglicher Gegner empfahl sich die Elf aus Dorfhain. Die Betonung Elf, ist gar nicht mal so weit hergeholt, weil viel mehr Leute hatte der Kader der Dorfhainer nicht aufzubieten.

Für die Gastgeber galt es, dass Heimspiel zu nutzen und die Pannenserie der letzten Spiele zu durchbrechen. Bestenfalls sollten 3 Punkte eingespielt werden. Ob das gelingen konnte und wie das sehenswerte Spiel ausging, haben wir wie immer für Euch in unserem sportlichen Bericht zusammengefasst. Unser Sprecher, Adrian Leyser, hat das Derby kommentiert. Viel Spaß beim Zuschauen, diskutieren und kommentieren. Habt eine großartige Woche und schöne Zeit. Bis bald, Euer TEAM Rabenfront