Video: Hefte raus, Klassenarbeit

Nach dem österlichen Nachholer in der WGF-Arena am vergangenen Montag, stand direkt wieder ein Heimspiel beim SC Freital an. Wir waren selbstverständlich mit den Kameras vor Ort.

Langsam aber sicher steigt die Spannung in der Riege, denn nach 3 Niederlagen in Folge, sind 3 Punkte jetzt schon fast Pflicht. Die Aufgabe stand also fest, ein Sieg muss her.

Der Fußballnachmittag hielt außerdem auch etwas Besonderes bereit. Der Verein hatte an diesem Samstag einen Familiennachmittag organisiert. Freier Eintritt. Getränkewagen. Frisch Gegrilltes. Außerdem einen Hüpfburgen-Park sowie diverse Spiele rund um den Fußball. Das Event wurde vom Publikum gut aufgenommen und wurde mit insgesamt fast 900 Besuchern, eine recht gelungene Sache. Das Wetter wie auf Bestellung fantastisch schön.

Die Stimmung war sehr ausgelassen. Diesmal fanden sich nicht nur Zuschauer auf der Tribüne ein, sondern säumten auch auf den sonnigen Freitreppen gegenüber, das Spielfeld.

Nun zum Spiel selbst. Der angereiste Gegner aus Rudolstadt, der wegen der häufigen Lehramtsstudenten-Dichte im Kader, auch FC Pädagogik genannt wird, kann wie Freital, auch ein Erfolgserlebnis gebrauchen. Man darf also einiges von der talentierten Truppe erwarten. Der SC Freital hat in der 1. Halbzeit gezeigt, dass er seine Hausaufgaben gemacht hat. Bis sich die Sache drehte. Ging da noch was?

Aber seht selbst. Wir haben wieder die wichtigsten Szenen, das Treiben auf und neben dem Platz, alle Entscheidungen und Tore, sowie die Stimmen nach dem Spiel für Euch in ein paar unterhaltsame Videominuten gepackt. Unser Sprecher Robert Rist, hat dem Spiel wieder seine Stimme verliehen und das spannende Spielgeschehen für uns eingeordnet.

Wir wünschen Euch viel Spaß mit der Partie SC Freital vs. FC Rudolstadt. Lasst gern einen Like, einen Hype oder einen Kommentar für uns da.