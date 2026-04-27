Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Video: griechisch-römisch beim Saale Orla Derby
Schiedsrichter schickt beide Teams in die Strafräume!
von Team Rabenfront · Gestern, 22:58 Uhr · 0 Leser
Am letzten Freitag waren wir mal wieder im Thüringischen unterwegs. Also dort, wo die Bratwurst „Roster“ heißt und das Steak „Brätel“ 😊. Ja, auch solche Feinheiten sollte man kennen. Im Auftrag ewiger Fußballbegeisterung und Bierseligkeit, galt es wieder einmal ein sportliches Event für die Ewigkeit festzuhalten. In der Sportanlage „Am Fasanengarten“ bahnte sich ein Stelldichein mit Ball, zwischen dem Gastgeber, dem FSV Schleiz e. V. und dem Lokalrivalen SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla an.
Nach 2 Stunden Fahrt von Dresden nach Schleiz, bei grauem und bewölktem Himmel, wurden wir wie immer herzlich vor Ort in Empfang genommen. Der Himmel blau. Die Sonne strahlend. So wie es uns für diesen Drehtag auch versprochen worden war. Ein großartig konzipiertes Gerüst für die optimale Kameraperspektive der Hauptkamera, stand auch bereit. An dieser Stelle vielen Dank an den Verein, für Eure Unterstützung.
Die Sportanlage ist ein Mekka für Ground Hopper und erfreut sich vor allem bei besonderen Spielen, wie z. B. diesem Derby, einer großen Zuschauerzahl. Man kann auch für diesen Fußballnachmittag sagen, das Stadion war fast ausverkauft. Bei herrlichem Fußballwetter wurde der sportliche Wettbewerb um Punkte gegen 18.30 Uhr angepfiffen.
Wir möchten gar nicht so viel vorwegnehmen, aber die weite Fahrt hat sich echt gelohnt. Eines muss man nämlich den Thüringern wahrlich lassen, gegen die, sind die Sachsen echte Waisenknaben. Aber seht selbst.
Wir haben die besten Szenen und Momente dieser neunzig leidenschaftlichen Minuten, vor allem die interessanten Schiedsrichterentscheidungen mit den Roten Karten, das Siegtor in den letzten Minuten sowie die Stimmen nach dem Spiel, in ein unterhaltsames Video gepackt. Unser Sprecher, der Robert Rist hat das Spiel kommentiert und eingeordnet.
Viel Spaß bei ein paar spannenden Minuten Regionalsport. Lasst gern einen Like, ein Hype oder ein Kommentärchen da und abonniert unseren Kanal, damit Ihr kein sportliches Highlight verpasst.
Habt eine sonnige Woche. Bleibt schön sportlich. Geht’s raus und spielt Fußball oder schaut anderen dabei zu.