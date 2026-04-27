Video: griechisch-römisch beim Saale Orla Derby Schiedsrichter schickt beide Teams in die Strafräume! von Team Rabenfront · Gestern, 22:58 Uhr · 0 Leser

Am letzten Freitag waren wir mal wieder im Thüringischen unterwegs. Also dort, wo die Bratwurst „Roster“ heißt und das Steak „Brätel“ 😊. Ja, auch solche Feinheiten sollte man kennen.

Im Auftrag ewiger Fußballbegeisterung und Bierseligkeit, galt es wieder einmal ein sportliches Event für die Ewigkeit festzuhalten. In der Sportanlage „Am Fasanengarten“ bahnte sich ein Stelldichein mit Ball, zwischen dem Gastgeber, dem FSV Schleiz e. V. und dem Lokalrivalen SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla an.



Nach 2 Stunden Fahrt von Dresden nach Schleiz, bei grauem und bewölktem Himmel, wurden wir wie immer herzlich vor Ort in Empfang genommen.

Der Himmel blau. Die Sonne strahlend. So wie es uns für diesen Drehtag auch versprochen worden war. Ein großartig konzipiertes Gerüst für die optimale Kameraperspektive der Hauptkamera, stand auch bereit. An dieser Stelle vielen Dank an den Verein, für Eure Unterstützung.





Die Sportanlage ist ein Mekka für Ground Hopper und erfreut sich vor allem bei besonderen Spielen, wie z. B. diesem Derby, einer großen Zuschauerzahl. Man kann auch für diesen Fußballnachmittag sagen, das Stadion war fast ausverkauft.

Bei herrlichem Fußballwetter wurde der sportliche Wettbewerb um Punkte gegen 18.30 Uhr angepfiffen.



Wir möchten gar nicht so viel vorwegnehmen, aber die weite Fahrt hat sich echt gelohnt. Eines muss man nämlich den Thüringern wahrlich lassen, gegen die, sind die Sachsen echte Waisenknaben. Aber seht selbst.



