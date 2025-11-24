Video: Gipfeltreffen in der eisigen WGF Arena

Erst einmal stand die Spielansetzung leicht auf der Kippe. Bei Ankunft war nämlich ein gutes Drittel der Spielfläche noch richtig vereist.

Aber in weniger als einer Stunde hat die kräftig scheinende Sonne -zumindest oberflächlich- das Eis eingeschmolzen. Das Spiel durfte also stattfinden. Wirklich perfekte Platzbedingungen wurden es allerdings auch dann nicht.