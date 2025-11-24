Video: Gipfeltreffen in der eisigen WGF Arena

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Eigentlich ein ganz normaler Samstag. Ein Heimspiel beim SC Freital. Allerdings waren wir diesmal in richtig guter Gesellschaft. Das LVZ | MZ | SZ hatte ein Team für den Livestream nach Freital entsandt. Mit an Bord, unser lieber Sprecher, der Robert Rist. So eine Konstellation hatten wir noch gar nicht und es hat Spaß gemacht.
Spaß hatten wir auch an dem, was auf dem Grün so los war.
Erst einmal stand die Spielansetzung leicht auf der Kippe. Bei Ankunft war nämlich ein gutes Drittel der Spielfläche noch richtig vereist.
Aber in weniger als einer Stunde hat die kräftig scheinende Sonne -zumindest oberflächlich- das Eis eingeschmolzen. Das Spiel durfte also stattfinden. Wirklich perfekte Platzbedingungen wurden es allerdings auch dann nicht.
Zu Gast an diesem frostig sonnigen und wunderbaren Fußballnachmittag, ein Verfolger aus der Tabelle. Der VFB Germania Halberstadt. Derzeit auf dem 3. Platz in der Tabelle, mit Ambitionen in die nächst höhere Liga.
Am Samstag galt es aber erst einmal für die Halberstädter in Freital zu punkten. Die Elf von Christopher Beck hat allerdings derzeit einen so riesigen Lauf, dass es für die Germania keine leichte Sache werden sollte.
Mit im Gepäck der Gäste, ein stimmgewaltiger Fan-Chor, der die ganze Zeit für die richtige Stadionatmosphäre sorgte. Auch sonst waren bei den tiefgekühlten Rahmenbedingungen ganz paar Zuschauer gekommen.
Am Ende haben es sich beide im Mittelfeld gegenseitig nicht so leicht gemacht. Ein Sieger konnte am Ende ermittelt werden.
Treffer, verschossene Elfer und vieles mehr, haben wir für Euch zusammengefasst. Der Robert Rist hat es natürlich kommentiert.
Freut Euch auf ein interessantes Duell von der Tabellenspitze.
Viel Spaß mit dem neuen Video. Lasst gern einen Kommentar da. Wir wünschen Euch eine schöne Woche. Bleibt schön sportlich. Zieht´s Euch warm an und geht’s trotzdem raus auf die Fußballplätze.