Video: Geht da noch mal was?

Das Mitfiebern geht weiter. Um wen geht es. Natürlich um unseren Aufstiegsaspiranten, den FC Freital die Erste.

Unbestritten, der FC Freital hat das Zeug dazu, in die Regionalliga aufzusteigen. Zumindest wurde der Beweis über die meiste Zeit der Saison ziemlich eindrucksvoll erbracht. Für uns, als fußballbegeisterte Region, wäre das eine große Sache.

Doch zuletzt hatte man einfach kein Glück und manchmal kam dann auch noch Pech dazu. Kleinste Fehler wurden von den wachsamen Herausforderern bestraft und die eigenen Bälle verfehlten ihr Ziel.

Am Feiertag waren wir mit unseren Kameras wieder mit dabei. Zu Gast am 27. Spieltag, der VfL Halle 96. Die Mannschaft mit dem jüngsten Trainer.

Der Tag der Arbeit war symbolisch, denn es würde ein hartes Stück Arbeit werden, einem ebenso hochmotivierten Gegner zu schlagen.

Die Rahmenbedingungen waren herausragend. Herrlichstes Fußballwetter. Blauer Himmel. Sonne satt. Ein etwas kühleres Lüftchen sorgte für den erfrischenden Ausgleich.

Die Zuschauertribüne war auch gut gefüllt. Gleich neben dem Stadion gab es einen Zirkus.

Ob der Fußballzirkus in der WGF Arena im Stadion des Friedens auch so unterhaltsam war, haben wir für Euch in ein paar kurzen Videominuten zusammengestellt.

Tore, Momente, Entscheidungen und die Stimmen nach dem Spiel. Von unserem Sprecher Jon Becker, kommentiert und eingeordnet.

Wir wünschen Euch wie immer ganz viel Spaß beim Zuschauen. Bedanken uns für Euer Interesse und freuen uns auch über jeden Kommentar, jeden Like und jeden Hype.

Habt noch einen schönen Sonntag. Genießt diese großartige Zeit. Bleibt dabei schön sportlich. Geht’s raus und spielt Fußball oder schaut anderen dabei zu.

Wir sehen uns bald wieder. Das nächste Video ist nämlich schon in Arbeit.