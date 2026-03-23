Video: Freital siegt in Unterzahl!

Am vergangenen Fußballsamstag stand ein wichtiges Heimspiel in Freital auf dem Programm. Unabhängig vom Spielausgang würde es vor allem für einen Spieler der Freitaler ein ganz besonderer Tag werden. Sandro Schulze mit der Rückennummer 17 hat per anno 150 Spiele für Freital absolviert und ist somit auch einer der Grundsteinleger für den sportlichen Erfolg der Mannschaft.

Im Stadion des Friedens wurde an diesem eher unwirtlichen verregneten Nachmittag die Mannschaft aus Krieschow mit Spannung erwartet. Diese reiste wieder mit dekorierten Mannschaftsbus an. Ein kleiner Hauch von Bundesliga. Dass sind so Kleinigkeiten, die wir gerne in unseren Zusammenfassungen mit einbauen.

Die Elf von Robert Koch ist sicher im oberen Mittelfeld in der Tabelle zu finden. Hier ist aktuell also kein wirklicher Druck drin, außer natürlich der sportliche Ehrgeiz zu gewinnen. Vielleicht auch, um den Lokalrivalen loszuwerden und diesen in die Regionalliga zu vertreiben.

In den oberen Rängen geht es allerdings eng zu. Für Freital ging es deswegen wieder um 3 wichtige Punkte, um den Abstand zum Verfolger und Aufstiegsmitbewerber aus dem brandenburgischen Stahnsdorf auszubauen. Nach der letzten Auswärtsniederlage, musste zu Hause in der WGF Arena wieder dringend ein Sieg her. Eine ganz ordentliche Aufgabe für den SC Freital, da der Gegner als sehr Zweikampfstark gilt und torgefährliches Personal dabeihat.

Aus einem kampfbetonten Spiel, haben wir für Euch die besten Szenen, Tore, Karten und Momente herausgefiltert. In ein paar kurzweiligen Minuten Lokalsport erfahrt ihr mehr über den Ausgang des Spiels und auch, ob der Rekordspieler Sandro Schulze seinen Tag und das 151igste Spiel für den Verein auch noch mit einem Tor krönen konnte.

Kommentiert und eingeordnet wurde diese Partie von unserem Sprecher Robert Rist. Viel Spaß mit diesem Video. Lasst gern ein Like, einen Hype oder auch einen Kommentar für uns da.