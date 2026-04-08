Video: Freital mit Ladehemmung!

Nach unseren Ausflügen in die Oberlausitz, waren wir wieder unterwegs in heimischen Gefilden und auf bekanntem Terrain.

In der WGF-Arena im Stadion des Friedens empfing der SC Freital am letzten Samstag den 1. FC Lok Stendal. Wir waren natürlich zur Stelle und einmal mehr gespannt.

Beide Mannschaften stehen derzeit ziemlich unter Druck. Die zuletzt auf Platz 1 in der Tabelle eingenistete freitaler Elf, musste zuletzt zwei Niederlagen in Folge hinnehmen.

So punktlos sollte und durfte das nächste Heimspiel nicht ausgehen. Hier braucht es dringend wieder einen Sieg. Fürs Punktekonto und auch für die Fußballerseele.

Die Stendaler mit anderen wichtigen Gründen, kämpfen in dieser Saison um den Klassenerhalt und sind nicht minder ambitioniert, hier etwas mitzunehmen.

Überlebenswillen vs. Aufstiegsambitionen.

Der Tag wirkte zunächst recht freundlich. Postkartenwetter mit putzigen Sonne-Wolken-Mix. Aber der Schein trügte. Es blies eine ordentlich steife Brise durch den Canion am Fuße des Windbergs, der damit seinem Namen alle Ehre machte.

Erfreulicherweise hat der Fußballnachmittag mehr Zuschauer in die Arena gelockt als zunächst angenommen. Die Tribüne war trotz Osterwochenende und zahlreichen anderen Events, wie Rummel und Ritterspektakel, recht gut gefüllt.

Zu sehen gab es einen regelrechten Chancenmarathon. Wieviel davon dann tatsächlich verwandelt wurde und wer als Sieger vom Platz gehen durfte, erfahrt Ihr in unserer sportlichen Zusammenfassung.

Wir haben die wichtigsten Szenen und Entscheidungen sowie die Stimmen nach dem Spiel, in ein paar kurzweilige Videominuten gepackt.

Unser Sprecher Jon Becker hat das Geschehen kommentiert und eingeordnet.

Viel Spaß mit dem Video. Lasst gern einen Like, einen Hype oder einen Kommentar für uns da.

Habt eine schöne Restwoche. Bleibt wie immer schön sportlich. Geht’s raus und spielt Fußball oder schaut anderen dabei zu.