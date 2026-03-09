Video: Freital macht seine Hausaufgaben

Am vergangenen Fußballsamstag absolvierte der SC Freital sein erstes Heimspiel in dieser Rückrunde der Saison 2025/26.

Erwartet wurde in der WGF-Arena im Stadion des Friedens der FC Einheit Wernigerode. Die sympathischen Fußballer aus dem Harz kämpfen aktuell leider gegen den Abstieg. Sind also ziemlich gefordert und unter Druck.

Hier aus Freital 3 Punkte mitzunehmen, käme dem Klassenerhalt natürlich entgegen. Mit Blick auf die Historie zwischen den beiden Mannschaften gar kein so unmögliches Ziel. Hat zumindest in der Vergangenheit auch schon mal geklappt. Allerdings scheint gegen die Freitaler im Moment kein Kraut gewachsen zu sein. Man durfte also gespannt sein.

Der Samstag hat sich von seiner besten Seite gezeigt. Wolkenlos und Ozeanblau. Ein richtiges gute Laune Fußballwetter. Schöne Atmosphäre. Tolle Fußballstimmung. Nicht zuletzt getragen von den beiden Fan-Blocks, die seit geraumer Zeit auch eine Fan-Freundschaft verbindet.

Wir haben die besten Szenen dieser sportlich sehr sehenswerten und spannenden Partie, alle Tore, die Entscheidungen und die Stimmen nach dem Spiel in eine kurzweilige Reportage gepackt. Unser Sprecher Jon Becker, hat dem Beitrag seine Stimme verliehen und das Ganze für uns eingeordnet.

Habt eine schöne sonnige Woche. Bleibt schön sportlich. Geht’s raus und spielt Fußball oder schaut anderen dabei zu.

Viel Spaß mit dem Video. Gute Unterhaltung wünscht Euch,

Euer TEAM Rabenfront

(Foto: Steffen Manig)